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الهيئة الخيرية تدشن معالجة صعوبات التعلم للاجئين السوريين

10/8/2023 11:34:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دشنت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية أمس مشروع معالجة صعوبات التعلم للاجئين السوريين في الأردن الذي يهدف الى معالجة الفاقد التعليمي للمنظومة التعليمية بسبب ظروف اللجوء والنزوح او الازمات الطارئة.
وقال رئيس اللجنة العليا للمشروع مدير عام الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بدر السميط إن المشروع ينطلق من الرؤية الاستراتيجية للهيئة التي نجحت خلال الأعوام الثلاثة الماضية في انفاذ اكثر من 210 مشروعات تعليمية نوعية في 58 دولة لفائدة اكثر من 100 طالب ومعلم وأستاذ جامعي.
وأضاف ان المشروع بلغت كلفته مليوني دولار بتمويل من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية ويعنى بمعالجة صعوبات التعلم لدى اللاجئين السوريين الذين يعانون ظروفا صعبة فرضها اللجوء، موضحا ان نحو 420 دراسة خصصت للمشروع حول صعوبات التعلم و42 دليلا مرجعيا حول صعوبات التعلم والدعم النفسي تم تطبيقها على نحو 11500 طالب وشارك فيها 1085 معلما في اربع دول هي الأردن ولبنان وتركيا وشمال سورية.
ولفت إلى ان المرحلة التي تم تدشينها مختصة بتدريب المعلمين وهي مرحلة مهمة لإعداد المعلمين الذي سيشرفون على تنفيذ البرنامج لضمان تطبيق اهداف المشروع والخروج بنتائج مرضية، مشيدا بشركاء المشروع وبدورهم في إنجاحه.

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