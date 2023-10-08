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العتل تسريع اختبار واعتماد المهندسين غير الكويتيين للعمل في كيبيك

10/8/2023 11:34:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) جدد رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.فيصل العتل الحرص على بذل الجهود لتذليل جميع العقبات أمام الشركات النفطية لاستقدام عمالة هندسية متخصصة وذات جودة تسهم في نقل الخبرات للمهندس الكويتي.
وأكد العتل خلال لقائه رئيس فريق العلاقات المحلية في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» صلاح المنصور وآمر أول شؤون إدارية عبدالله المنصور وآمر العلاقات الحكومية جاسم صادق بمقر الجمعية يوم 26 سبتمبر استعداد الجمعية التام لتسريع إنجاز اعتماد المهندسين غير الكويتيين الذين ترغب الشركة في اعتمادهم وأنها لن تتوانى في التحقق من مؤهلاتهم ومهاراتهم. وذكر انه تم أيضا بحث عدد من القضايا لتطوير اعتماد المهندسين غير الكويتيين العاملين في الشركة، مرحبا بتشجيع تبادل العمالة الهندسية - الخليجية من مختلف التخصصات وإعطائها الأولوية والفرصة لسد شواغر العمل الهندسي - التخصصي في الكويت ودول الخليج كافة.

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