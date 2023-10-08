العتل تسريع اختبار واعتماد المهندسين غير الكويتيين للعمل في كيبيك

(MENAFN
- Al-Anbaa) جدد رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.فيصل العتل الحرص على بذل الجهود لتذليل جميع العقبات أمام الشركات النفطية لاستقدام عمالة هندسية متخصصة وذات جودة تسهم في نقل الخبرات للمهندس الكويتي.
وأكد العتل خلال لقائه رئيس فريق العلاقات المحلية في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» صلاح المنصور وآمر أول شؤون إدارية عبدالله المنصور وآمر العلاقات الحكومية جاسم صادق بمقر الجمعية يوم 26 سبتمبر استعداد الجمعية التام لتسريع إنجاز اعتماد المهندسين غير الكويتيين الذين ترغب الشركة في اعتمادهم وأنها لن تتوانى في التحقق من مؤهلاتهم ومهاراتهم. وذكر انه تم أيضا بحث عدد من القضايا لتطوير اعتماد المهندسين غير الكويتيين العاملين في الشركة، مرحبا بتشجيع تبادل العمالة الهندسية - الخليجية من مختلف التخصصات وإعطائها الأولوية والفرصة لسد شواغر العمل الهندسي - التخصصي في الكويت ودول الخليج كافة.
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