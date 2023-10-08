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حملة عاجلة لإغاثة الشعب الفلسطيني

10/8/2023 11:34:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلن مدير العلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون أحمد العنزي إطلاق حملة إغاثة عاجلة للشعب الفلسطيني. وقال العنزي إنه بناء على تعليمات وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، وانطلاقا من الأحداث الراهنة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية, فإنه جرى التعميم على الجمعيات الخيرية بإطلاق حملة إغاثية عاجلة لفلسطين. وأضاف العنزي أنه يمكن للجمعيات الخيرية الراغبة في المشاركة بالحملة الحصول على الموافقة المسبقة فور إبداء رغبتها من خلال برنامج ميكنة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات.

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