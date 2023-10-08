ديوان الجارالله الخرافي يعاود استقبال رواده اعتبارا من اليوم

(MENAFN
- Al-Anbaa) يعاود ديوان الجارالله الخرافي بمنطقة الشامية استقبال رواد ديوانه اعتبارا من مساء اليوم الاثنين 9 الجاري. ووجه م.عادل الجارالله الخرافي لرواد الديوان كلمة قال فيها: «عندما يكون الهم كبيرا وثقيلا، لابد من الغياب الطويل. فالجرح لا يزال كبيرا بفقداني فلذة كبدي (مساعد)، والنفس كانت بحاجة للعلاج. رغم هذا الغياب، إلا أن القلب ما زال ينبض بأحرف ابني، وأنا على يقين من أنكم جميعا تبادلونني الشعور نفسه، وتلمست ذلك منذ الدقائق الأولى لفقدانه حتى يومنا هذا. لذا، لزم علينا شكركم على مواقفكم المشرفة دائما. وقال أيضا: أحبائي، مشتاق إلى رؤيتكم، وعزائي الوحيد تجديد لقائكم وسأكون في استقبالكم فلا تحرمونا من اللقاء، متمنيا ألا يريكم الله مكروها بعزيز».
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