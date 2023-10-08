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ديوان الجارالله الخرافي يعاود استقبال رواده اعتبارا من اليوم

10/8/2023 11:34:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعاود ديوان الجارالله الخرافي بمنطقة الشامية استقبال رواد ديوانه اعتبارا من مساء اليوم الاثنين 9 الجاري. ووجه م.عادل الجارالله الخرافي لرواد الديوان كلمة قال فيها: «عندما يكون الهم كبيرا وثقيلا، لابد من الغياب الطويل. فالجرح لا يزال كبيرا بفقداني فلذة كبدي (مساعد)، والنفس كانت بحاجة للعلاج. رغم هذا الغياب، إلا أن القلب ما زال ينبض بأحرف ابني، وأنا على يقين من أنكم جميعا تبادلونني الشعور نفسه، وتلمست ذلك منذ الدقائق الأولى لفقدانه حتى يومنا هذا. لذا، لزم علينا شكركم على مواقفكم المشرفة دائما. وقال أيضا: أحبائي، مشتاق إلى رؤيتكم، وعزائي الوحيد تجديد لقائكم وسأكون في استقبالكم فلا تحرمونا من اللقاء، متمنيا ألا يريكم الله مكروها بعزيز».

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