سبيكة الجاسر رعاية المعاقين حريصة على دعم الحياة الكريمة لذوي الإعاقة

افتتاح أول كلية ومركز تأهيل مهني في الكويت بالمبنى الجديد كلياً التابع للجمعية في غرناطة



احتفلت الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين بتكريم أول دفعة من المعلمين الذين أتموا متطلبات البرنامج التدريبي لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يقدمه ويشرف عليه فريق متخصص من كلية ديروين من بريطانيا.

حضر الاحتفال أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء فريق الكلية الزميلة ـ كلية ديروين من بريطانيا، في احتفالية تؤكد سعي الطرفين لتوفير برامج نوعية وذات قيمة حقيقية في حياة أبنائنا ذوي الإعاقة.

بدورها، ألقت رئيس مجلس الإدارة سبيكة الجاسر كلمة ترحيبية أكدت فيها حرص الجمعية منذ تأسيسها على تقديم كل ما من شأنه أن يدعم الحياة الكريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أثنت في كلمتها على جهود ودعم أعضاء مجلس الإدارة ودورهم في تسهيل افتتاح أول كلية ومركز تأهيل مهني في الكويت متخصص لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة ممن تنطبق عليهم شروط القبول للدراسة في الكلية الجديدة على مدى 3 سنوات يحصل بعدها الطالب على شهادة تمكنه من العمل في مؤسسات الدولة الحكومية أو في القطاع الخاص بما يتناسب مع مؤهلاته.

وأوضحت أن الكلية توفر مسارات دراسية تدريبية تمكن الطالب من اكتساب المهارات الفنية والاجتماعية والإدارية التي تتطلبها بيئة العمل مع التأكيد على ضرورة تدريبه تحمل المسئولية والاعتماد على النفس وكذلك حفظ حقوقهم واحترام خصوصية متطلبات إعاقاتهم من جانب جهات العمل.

وأضافت: لأهمية هذا البرنامج وقعت الجمعية عقد تعاون أكاديمي وفني مع كلية ديروين في بريطانيا ـ باعتبارها من أهم الكليات المتخصصة وذات تاريخ عريق في تقديم برامج تأهيل مهني للأشخاص لذوي الإعاقة - لتقديم برامج دراسية متخصصة في الكويت يحصل بعدها الطالب على شهادة معتمدة من كلية ديروين من بريطانيا، ومدة الدراسة فيها 3 سنوات.

وتابعت: ضمن جهود الجمعية للتأكد من جودة تنفيذ البرامج وحرصا على استكمال كل الاستعدادات، وقعت الجمعية عقد تعاون وزمالة مع كلية ديروين بدأ في فبراير 2022. ويتضمن هذا العقد التعاون والإشراف على عدد من المراحل التشغيلية التي تتواكب مع مراحل افتتاح الكلية ومساراتها التعليمية المختلفة.

وأكدت الجاسر أن الجمعية حرصت ضمن بنود اتفاقيتها على ضرورة البدء بالتركيز على تدريب المعلمين والإشراف على تنفيذ البرنامج في المرحلة التشغيلية الأولي للتأكد من جودة التنفيذ ومواءمته متطلبات واحتياجات طلبتنا وطبيعة العمل في الكويت. وتأتي احتفالية اليوم تتويجا لنجاح هذا المرحلة، وإيذانا للبدء بمرحلة الافتتاح الرسمي في يناير 2024.

وختمت بالقول: سيكون افتتاح أول كلية ومركز تأهيل مهني في الكويت في المبنى الجديد كليا والتابع للجمعية في منطقة غرناطة، والذي تم تصميمه وبناؤه وفق أحدث المعايير الفنية والمعمارية لتتناسب مع متطلبات البرامج الجديدة.