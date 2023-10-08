Monday, 09 October 2023 09:13 GMT

وزير الشؤون كل الخدمات لأهالي صباح الأحمد السكنية

10/8/2023 11:34:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود حرص الوزارة والجهات التابعة لها على توفير جميع الخدمات التي يحتاجها أهالي مدينة «صباح الأحمد السكنية».
جاء ذلك في تصريح للوزير الشيخ فراس السعود على هامش افتتاحه قسم وزارة «الشؤون» وقسم خدمات الموظف الشامل التابعة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بمركز الحكومة مول بمدينة صباح الأحمد السكنية وذلك بحضور عدد من مسؤولي الجهات المعنية.
وقال الشيخ فراس السعود إن تشغيل الخدمات في مدينة صباح الأحمد السكنية جاء بناء على تعليمات مجلس الوزراء وتنفيذا للتوجيهات التي دعت لتشغيل الخدمات العامة في المدن الاسكانية الجديدة إلى جانب الحرص على تسهيل الخدمات للمواطنين من سكان المدينة.
من جهته، أكد المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف الحميدي المطيري في تصريح مماثل لـ «كونا» عقب الافتتاح حرص الهيئة على تذليل الصعاب أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بهدف الارتقاء بجميع الخدمات المقدمة لهم.
وأوضح المطيري أن الهيئة تسعى من خلال فتح صالة الاستقبال بمركز الحكومة مول بمدينة «صباح الأحمد السكنية» إلى تسهيل اجراء المعاملات للقاطنين هناك وتوفير السبل المتاحة الهادفة لذات الغرض.
بدوره، قال نائب المدير العام لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية بالهيئة المتحدث الرسمي لها مبارك البداح في تصريح مماثل إن الصالة تعد الخامسة التي تفتتحها الهيئة بالإضافة إلى الصالتين الحاليتين بمقرها الرئيسي بمنطقة حولي، مبينا أن الأفرع التابعة لها موزعة بين مناطق الجهراء والصباحية واشبيلية وغرناطة.
وأوضح البداح أن التوسع بافتتاح الفروع الموزعة على المحافظات يأتي ضمن الخطط التي تسعى إليها الهيئة والتي تهدف إلى تسهيل انجاز المعاملات وتوفير أفضل الخدمات لمنتسبيها وذويهم.

MENAFN08102023000130011022ID1107209377

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث