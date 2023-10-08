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بالفيديو فيصل النواف مواكبة أفضل التقنيات في مجال الحماية والتأمين

10/8/2023 11:34:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قام نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف بجولة تفقدية في لواء الحماية الأول، حيث اطلع على أعمال كتيبة حماية المنشآت الثالثة في حماية المرافق الحيوية للدولة والمتمثلة في محطة الدوحة الشرقية والغربية لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه، ومحطة إرسال المطلاع، وكان في استقباله مساعد قائد لواء الحماية الأول العميد الركن خالد محسن محمد.
واطلع نائب رئيس الحرس الوطني على الإجراءات المتبعة في عملية التأمين وأجهزة التفتيش والمعدات المستخدمة أمام البوابات وآلية التعامل مع المركبات والأفراد، والدوريات الثابتة والمتحركة حول المواقع لتأمين الأسوار والمنشآت.
وفي نهاية الجولة، أكد نائب رئيس الحرس الوطني على الدور المهم في تأمين القطاعات الحيوية والتي تعتبر الشريان الرئيسي للبلاد، مؤكدا أن ما شاهده من إمكانات وخبرات في مجال الحماية والتفتيش والتعامل مع الجمهور يعد ترجمة لجهود تطوير قوات الحرس الوطني وتزويدها بأفضل الأسلحة والمعدات.
ووجه باستمرار التمارين والبيانات العملية لمواكبة أفضل التقنيات والأساليب العملياتية في مجال الحماية والتأمين.

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