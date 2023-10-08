بالفيديو فيصل النواف مواكبة أفضل التقنيات في مجال الحماية والتأمين

(MENAFN
- Al-Anbaa) قام نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف بجولة تفقدية في لواء الحماية الأول، حيث اطلع على أعمال كتيبة حماية المنشآت الثالثة في حماية المرافق الحيوية للدولة والمتمثلة في محطة الدوحة الشرقية والغربية لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه، ومحطة إرسال المطلاع، وكان في استقباله مساعد قائد لواء الحماية الأول العميد الركن خالد محسن محمد.
واطلع نائب رئيس الحرس الوطني على الإجراءات المتبعة في عملية التأمين وأجهزة التفتيش والمعدات المستخدمة أمام البوابات وآلية التعامل مع المركبات والأفراد، والدوريات الثابتة والمتحركة حول المواقع لتأمين الأسوار والمنشآت.
وفي نهاية الجولة، أكد نائب رئيس الحرس الوطني على الدور المهم في تأمين القطاعات الحيوية والتي تعتبر الشريان الرئيسي للبلاد، مؤكدا أن ما شاهده من إمكانات وخبرات في مجال الحماية والتفتيش والتعامل مع الجمهور يعد ترجمة لجهود تطوير قوات الحرس الوطني وتزويدها بأفضل الأسلحة والمعدات.
ووجه باستمرار التمارين والبيانات العملية لمواكبة أفضل التقنيات والأساليب العملياتية في مجال الحماية والتأمين.
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