بحيرة البردويل جنة الصيد على ساحل شمال سيناء.. مصدر الأسماك ورزق الصيادين

MENAFN - Youm7) تعد بحيرة البردويل على ساحل شمال سيناء، من أهم مصادر الثروة السمكية فى مصر لما تعرف به من إنتاج الأسماك بأنواعها، التى تمتاز بجودة مصادر تغذيتها وتربيتها الطبيعية، فضلا عن استقطاب البحيرة الآلاف من العاملين بها ما بين صيادين وعمالة مساعدة للصيد.





وبحيرة البردويل من أهم البحيرات المصرية الخالية من التلوث سواء الزراعى أو الصناعي، والأسماك التى يتم صيدها منها عالية الجودة مثل الدنيس والقاروص واللوت والطوبارة والعائلة البورية وسمك موسى والجمبرى والكابوريا.





تشير البيانات الرسمية لبحيرة البردويل إلى أن عدد الصيادين العاملين ببحيرة البردويل قد بلغ أكثر من 3500 صياد، تعد البحيرة هى مصدر رزقهم، كما وصل عدد مراكب الصيد العاملة فى بحيرة البردويل حاليًا إلى 1228 مركبًا.





والبحيرة بها نوعين من حرف الصيد السائدة فى البحيرة هما حرفة الدبة لصيد الأسماك القاعية، وحرفة البوص لصيد أسماك العائلة البورية، ويتم صيد الأسماك من خلال 3 مواقع جاهزة للصيد وهى التلول، اغزيوان، النصر، كما أن هناك 6 جمعيات تمثل صيادى البحيرة وهى : جمعية العريش، جمعية السلام، جمعية 6 أكتوبر، جمعية الساحل، جمعية البردويل، جمعية سيناء.





قال الدكتور شكرى سلمان مدير بحيرة البردويل انه يوجد مصنع ثلج لخدمة الصيادين وعمليات التصدير والنقل للأسواق المحلية سواء بالمحافظة أو بمحافظات الجمهورية الأخرى، لافتا أن بحيرة البردويل واحدة من أنقى البحيرات على مستوى جمهورية مصر العربية والعالم، وتبلغ مساحتها 165 ألف فدان، وتتميز بالبيئة الطبيعية التى تسهم فى إنتاج العديد من الأسماك عالية الجودة ذات السمعة العالمية مثل الدنيس والقاروص واللوت والعائلة البورية، ينطلق الموسم الجديد لصيد الأسماك فى شهر أبريل، وينتهى فى شهر ديسمبر.





وأشار إلى أنه فى بحيرة البردويل 6 أنواع حرف الصيد فى عرض البحيرة وهى "الدبة " قائمة على الصيد بشباك من 3 طبقات بارتفاع من 1: 2 متر وطول الشباك 750 مترا، و "الدبدببة"، وهى شباك من 3 طبقات بطول 400 متر للمركب الواحد، و " البوص"، تعتمد على طب شباك واحدة بعرض 5 أمتار، وبطول 800 متر، و "الكابوريا"، وهى شبكة من طبقة واحدة بارتفاع مترا، و " السنار"، تعتمد على خيوط من النايلون لا يزيد طولها عن 300 متر معلق به خيوط بكل خيط سنارة على أبعاد متساوية، و "الدهبانة"، وهى شبكة على جزئين لا يزيد طول كل منها عن 400 متر.





وقال إن أنواع السمك التى يتم صيدها من البحيرة هى الدنيس، والقاروص، وموسى، ووقار، ولوت، وبورى، وطوبار، ودهبان، وغزلان، وشبار، وثعبان بحر، وكابوريا، وانواع اخرى مؤكدا أن الصيد فى البحيرة بضوابط وهى السماح بالعمل برخص الصيد للمراكب، وجميع الصيادين يلتزمون خلال فترة الصيد باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء انطلاق العمل.





وأكد تصريف الإنتاج يتم بمعرفة الصيادين وبحسب السوق والعرض والطلب، مؤكدا أن إدارة البحيرة تقدم كل الدعم اللازم للصيادين، وتوفير احتياجاتهم لنجاح موسم الصيد .







وأشار المهندس سامى سليمان الهوارى مدير منطقة الثروة السمكية بشمال سيناء، أن طول البحيرة 90 كيلو متر ويتراوح عرضها بين كيلو متر إلى 20 كيلو متر، مساحتها 165 ألف فدان، ملاصقة للبحر الأبيض المتوسط، من جهة الشمال ويفصلها عن البحر شريط ضيق يتراوح مابين 200 إلى 1000 متر خليط من الرمال غير المتجانسة مخلوط بالأصداف.





وتابع انه يخدم حركة الصيد والصيادين 3 مراسى استقبال الإنتاج وهى مرسى " التلول و مرسى اغزيوان ومرسى النصر، ويعد " اغزيوان " اكبر المراسى واشار انه سبق و تم رفع كفاءة وتطوير مراسى الصيد ببحيرة البردويل بالإضافة إلى إزالة العوائق الموجودة بها وتطهير البواغيز فى المرحلة الأولى.





وأعلنت محافظة شمال سيناء توفر خدمات منوعة للصيادين من خلال مديرية التموين لانتظام الصيد بالمراكب، من خلال توفير الوقود بالمحطات بأماكن المراسي، ويتم بإنتظام صرف الوقود للصيادين، ويوجد بالبحيرة مصنع لانتاج الثلج ومصنع الفوم وأماكن تجميع الأسماك، ويتم متابعة كافة الاحتياجات بالتنسيق مع إدارة البحيرة وجهات الاختصاص.





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