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التضامن تستعد لفصل الشتاء.. تجهيز 26 مركز إغاثة و150 مليون جنيه لمواجهة الأزمات

10/8/2023 11:27:12 PM
(MENAFN- Youm7) اتخذت وزارة التضامن الاجتماعى ، العديد الإجراءات والتدابير الاحترازية استعداداً لمواجهة أي حوادث أو نكبات محتملة خاصة في المحافظات الأكثر عُرضة لسقوط الأمطار من خلال
مراكز الإغاثة على مستوى الجمهورية لمواجهة التغيرات المناخية، في إطار الاستعداد
لمواجهة
التغيرات المناخية واستقبال فصل الشتاء، وما يصاحبها من سقوط
أمطار.



ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بتجهيز 26 مركز إغاثة على مستوى الجمهورية وتخصيص 150 مليون كمخصصات لبند الإغاثة لهذا العام، بالإضافة إلى موازنة الهلال الأحمر المصري ودعم الجمعيات الأهلية، حيث يتم شراء مهمات إغاثة إضافية لدعم المراكز على مستوى الجمهورية، مع
تدريب العاملين في مجال الإغاثة، سواء في المديريات أو بواسطة الإدارة العامة للإغاثة.



كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتشكيل فريق عمل للإغاثة بالوزارة وبالمديريات استعدادا لفصل الشتاء، وما قد يحدث فيه من تقلبات جوية، كما يتم تزويد مراكز الإغاثة بالمحافظات بالعدد الكافي من المهمات الإغاثية استعدادًا لفصل الشتاء ومراجعة المهمات المتوفرة من البطاطين والمراتب، والتوجيه
بضرورة تواجد فريق الإغاثة بالمراكز فى حالة استعداد دائم، بالإضافة إلى ضخ المبالغ اللازمة بحساب الإغاثة المحلية بالمديريات للصرف للمستحقين في حالة حدوث أي نكبة، كما يتم توجيه مديري المديريات بأن يتم التنسيق في ذلك مع مراكز الإغاثة ورؤساء المدن والأحياء وتوجيه جمعية الهلال الأحمر المصري ومؤسسة التكافل الاجتماعي التابعة للوزارة
بالاستعداد لذلك من حيث التدخل الطبي والنقدي والعيني في حالة حدوث أي نكبة أو كارثة.



ومن مهام لجان الإغاثة بمديريات التضامن والمنتشرة بالمحافظات الإبلاغ عن الحوادث فور وقوعها وحصر الخسائر فى الأرواح والممتلكات وغير المؤمن عليها وصرف المساعدات المالية بعد عمل الأبحاث الميدانية اللازمة، هذا بالإضافة إلى صرف مساعدات الإغاثة فى حالات الوفاة والإصابة ومصروفات الإعاشة وتقدير الخسائر فى الممتلكات وعمل الأبحاث الاجتماعية للأسر المضارة لصرف مساعدات الدعم النقدي في حالة الاستحقاق.



ورفعت وزارة التضامن الاجتماعي درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي توقعات لسوء الطقس أو احتمالية هطول أمطار وسيول مع اقتراب فصل الشتاء، وبدء تنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية استعداداً لمواجهة أي حوادث أو نكبات محتملة وبصفة خاصة في المحافظات الأكثر عُرضة لسقوط الأمطار ، بالإضافة إلى غرفة العمليات المركزية بين التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري، كذلك تشكيل لجان الإغاثة بجميع المحافظات لتكون على الاستعداد لمواجهة تطورات أحداث فصل الشتاء، والتنبيه بإبقاء مراكز الإغاثة في جميع المحافظات في كامل استعدادها لسرعة التدخل في أي وقت في الأماكن التي تحتاج إغاثة عاجلة، وتقوم بتوفير المهمات الإغاثية من أدوات إسعاف أولية، وخيام وبطاطين ومراتب، وأن يكون لديها خطة تحرك سريعة بتقسيم المهام والمسؤوليات بين مختلف الشركاء
بالإضافة إلى التواجد المستمر للجان الإغاثة بالمديريات والإدارات الاجتماعية لمواجهة أي حوادث طارئة، أيضا
اتخاذ إجراءات تدفق معلومات سريعة للاستدلال على المناطق الأكثر عُرضة للأزمات، وبيانات عن أعداد الأسر القاطنة في هذه المناطق فضلا عن الاتفاق مع المحافظات ورؤساء الأحياء والمراكز لتحديد أماكن الإيواء لتجهيزها لتنفيذ الاستجابة السريعة وقت الأزمة وتقديم كافة سبل الدعم.







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