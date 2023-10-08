روسيا تقصف مستودعات ومعسكرات لمسلحين فى إدلب السورية

MENAFN - Youm7) صرح نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت، بأن القوات الجوية الروسية نفذت خمس غارات جوية على مستودعات ومعسكرات تدريب للمسلحين في محافظة إدلب السورية.

وقال كوليت: "نفذت القوات الجوية الروسية خمس غارات جوية على مستودعات ومعسكرات تدريب للإرهابيين في محافظة إدلب".

وأضاف: "نتيجة قصف بطائرة بدون طيار أطلقها مسلحون من محيط قرية الحلوبة بمحافظة اللاذقية على مواقع القوات السورية في منطقة الشيخ محمد، قُتل عسكري سوري وأصيب اثنان آخران.

وأكد نائب رئيس المركز أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل ثلاث حالات انتهاك لبروتوكولات منع الاشتباك من قبل "التحالف"، تتعلق بتحليق طائرات بدون طيار دون التنسيق مع الجانب الروسي.

وقال كوليت: "في منطقة التنف، تم تسجيل خمسة خروقات، لطائرتين مقاتلتين من طراز رافال، وطائرة بدون طيار متعددة المهام من طراز MQ-1C، وطائرتين بدون طيار للاستطلاع والهجوم من طراز MQ-9 وكلها تابعة للتحالف".

وفي وقت سابق كشف فاديم كوليت في مؤتمر صحفي أن طيران ما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة، يواصل خلق أوضاع خطيرة في الأجواء السورية، وذلك في التحليق وخرق بروتوكولات عدم التصادم وانتهاك المجال الجوي السوري.

وقال إن "التحالف" سجّل في سبتمبر الماضي، 362 حالة انتهاك لـ"بروتوكولات عدم التصادم" التي تم التوقيع عليها في 9 ديسمبر 2019، وتتعلق بعدم تحليق المسيرات دون التنسيق مع الجانب الروسي.



