رئيس البنك الدولي: الحكومة المغربية وضعت استراتيجيات واضحة يراقبها البنك

MENAFN - Youm7) قال رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا إن البنك الدولي والمغرب تربطهما علاقات عريقة تعود لأكثر من 65 سنة، مشيرًا إلى أن الحكومة المغربية وضعت استراتيجيات واضحة يراقبها البنك الدولي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها أجاي بانغا، لدى وصوله إلى مدينة مراكش المغربية، على رأس وفد كبير من البنك الدولي، للمشاركة في أعمال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المرتقبة خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري.

وعبَّر أجاي بانغا عن سعادته بالتواجد في المغرب، مشيرًا إلى أن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تعود لتقام على أرض إفريقية بعد 50 سنة من الغياب، لافتًا إلى أن هذا الحدث الكبير سيكون مناسبة لدراسة برامج جديدة للتنمية والتطرق للفرص التي يمكن الاستفادة منها.

من جانبها، أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح أن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تعد فرصة هامة بالنسبة للحكومات والمنعشين الاقتصاديين لمناقشة ودراسة حلول من شأنها المساهمة في مواجهة والتأقلم مع الأزمات التي يشهدها العالم ورفع التحديات الكامنة -من بين أمور أخرى- في التغير المناخي والتضخم.

واعتبرت نادية فتاح أن انعقاد الاجتماعات السنوية بالمغرب يشكل أيضا مناسبة لإظهار أن المغرب يعد بلدا قويا وقادرا على إدارة مختلف الأزمات.

يشارك في الاجتماعات أكثر من 14 ألف مشارك من كل بقاع العالم، من بينهم 4500 ممثل لإجمالي 189 وفدا رسميا يقودهم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية.

وستشكل هذه الاجتماعات مناسبة لتدارس الرهانات الاقتصادية العالمية وتحديات التنمية وسياسات التمويل في سياق يتسم بتباطؤ حاد يفاقمه تصاعد التوترات الجيو-سياسية.

ويتضمن برنامج الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي عددا من الأحداث الجانبية ستخصص لمناقشة العديد من المواضيع التي تهم -بالخصوص- أزمة الطاقة وتحديات المناخ والهجرة والتعاون الدولي والتعافي ما بعد "كوفيد-19" والمستجدات السياسية والاقتصادية على الصعيد الدولي.



