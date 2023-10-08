قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة طوباس شمال الضفة الغربية

MENAFN - Youm7) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

وأفاد "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من المدخل الشرقي، وانتشرت في عدة أحياء، واندلعت مواجهات أطلقت خلال الرصاص الحي بشكل كثيف صوب المواطنين.

فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية: اشتباك مسلح بين جنود إسرائيليين وعناصر من القسام في بلدة سديروت بغلاف غزة، وأوضحت أن قوات من الجيش تتجه إلى مفترق جيفيم وسط بلدة سديروت بعد أنباء عن وجود مسلحين



