قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة طوباس شمال الضفة الغربية

(MENAFN
- Youm7) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.
وأفاد "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من المدخل الشرقي، وانتشرت في عدة أحياء، واندلعت مواجهات أطلقت خلال الرصاص الحي بشكل كثيف صوب المواطنين.
فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية: اشتباك مسلح بين جنود إسرائيليين وعناصر من القسام في بلدة سديروت بغلاف غزة، وأوضحت أن قوات من الجيش تتجه إلى مفترق جيفيم وسط بلدة سديروت بعد أنباء عن وجود مسلحين
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