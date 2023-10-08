صحيفة أمريكية: إسرائيل تطلب من واشنطن صواريخ للقبة الحديدية وذخائر

MENAFN - Youm7) أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر أن مسؤولين إسرائيليين طلبوا من واشنطن تزويدهم بصواريخ اعتراضية لمنظومة "القبة الحديدية" وذخائر أخرى والتعاون في جمع المعلومات الاستخبارية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على هذه القضية: "قدم المسؤولون الإسرائيليون عدة طلبات محددة إلى واشنطن. بما في ذلك إعادة تجديد ترسانة صواريخ "القبة الحديدية" الاعتراضية، والقنابل ذات القطر الصغير، وذخيرة المدافع الرشاشة، وزيادة التعاون في مجال تبادل المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالنشاط العسكري المحتمل في جنوب لبنان".

وصرح البيت الأبيض في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمر بتقديم مساعدات إضافية لإسرائيل على خلفية الهجوم الذي شنته حركة "حماس" الفلسطينية.

في سياق منفصل، قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن التقديرات تشير إلى أن عدد القتلى الإسرائيليين سيصل إلى 1000 وعدد المختطفين إلى أكثر من 150، في عملية طوفان الأقصى.

من ناحية أخرى، أعلنت خدمة الإنقاذ الإسرائيلية "زاكا" أن مسعفيها انتشلوا حوالي 260 جثة من مهرجان موسيقي حضره الآلاف وتعرض لهجوم من قبل مسلحي حماس.







