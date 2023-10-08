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طبيبة بيطرية تنصح بعدم تناول البيض فى حال وجود مرارة بمذاقه.. تفاصيل

10/8/2023 11:27:07 PM
(MENAFN- Youm7) قالت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، إنه أحيانا يشكو البعض من الشعور بوجود مذاق مر للبيض بعد سلقه، وذلك رغم سلامة البيض ظاهريا، وحداثة إنتاجه، موضحة أن الطعم المُر بشكل عام يحدث بسبب خلل فى العلف المقدم للدجاج أو بسبب بعض المضادات الحيوية، التى لها طعم مر خاصة عندما تترسب فى صفار البيض .



وأضافت سالى: أن بحثا تم عمله فى كلية الطب البيطري جامعة أسوان، أظهر أن التركيزات العالية من الفيتامينات مثل فيتامين A و D3 ومتبقيات الأدوية للمضادات الحيوية، قد تكون هي السبب فى الطعم المر للبيض، مؤكدة أنه في حال وجود مرارة بمذاق البيض ينصح بعدم تناوله، حيث إن الهدف الأساسى لإنتاج البيض هو جودة البيضة، وتقبل المستهلك لها، بالإضافة إلى وجود المتبقيات الدوائية التى تؤثر بالسلب على صحة الإنسان.



وكانت قد قالت الدكتورة سالى محمود الفقى، طبيبة بيطرية، في تصريحات سابقة، إن هناك عدة احتمالات لتغير لون صفار البيض من اللون الأصفر ويظهر باللون الأخضر، هى: إذا كان النظام الغذائي غنيا بالبازلاء الخضراء أو العلف الغني بالصبغة الخضراء، فيمكن أن يتحول صفار البيض إلى اللون الأخضر، إذا تم حقن صبغة خضراء فى البيض النيئ، وهذا احتمال بعيد لأنه يتم عمله فى الأغراض البحثية فقط، أو الإصابة ببكتيريا
Pseudomona: بعض هذه البكتيريا يمكن أن تصيب الإنسان بالمرض عند تناول البيضة ذات الصفار باللون الأخضر، وسوف تنتج لونا أخضر فلورسنتا، قابلا للذوبان في الماء أيضًا سيكون للبيضة الفاسدة "المطبوخة أو النيئة" رائحة كريهة بمجرد فتحها.











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