تعرف على مستندات وإجراءات الحصول على خطاب توصيل مرافق بالقاهرة

(MENAFN
- Youm7) أوضحت محافظة القاهرة المستندات والإجراءات المطلوبة للتقديم للحصول على خطاب توصيل المرافق ( غاز / مياه / كهرباء) وفقا للكتاب الدوري 1993 لسنة 2023.
وأكد حى شرق مدينة نصر، برئاسة اللواء أحمد جودة، أنه إيماء الي الكتاب الدوري 93 لسنة 2023 بخصوص إسناد الموافقات على طلبات ادخال المرافق ( غاز / كهرباء / حياة .... الخ ) للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بعد تقديم كل المستندات اللازمة وتسجيلها على منظومة المركز التكنولوجي بالحي الذي يقوم بدوره برفعها على المنظومة للحصول على موافقة الهيئة الهندسية.
المستندات والإجراءات المطلوبة للتقديم للحصول على خطاب توصيل المرافق ( غاز / مياه / كهرباء) وفقا للكتاب الدوري 1993 لسنة 2023 :
1- صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب. 2- صورة التوكيل رسمي في حالة الوكالة مع الاطلاع علي الأصل. 3 - شهادة معتمدة من الدفاع المدني بمراجعة إجراءات الحماية من أخطار الحريق. 4- لوحة معماري (الواجهات البدروم الأرضى - الأدوار المتكررة- السطح.. إلخ).
5- لوحة الإنشائي (المحاور والاعمدة معتمدة من الجهة الإدارية. 6- الإحداثيات (شهادة المتغيرات المكانية). 7- نموذج تصالح 10 (دائم). 8- صورة معتمدة طبق الأصل من نماذج التصالح (8،5،3،2).
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