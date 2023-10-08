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تعرف على مستندات وإجراءات الحصول على خطاب توصيل مرافق بالقاهرة

10/8/2023 11:27:06 PM
(MENAFN- Youm7) أوضحت محافظة القاهرة المستندات والإجراءات المطلوبة للتقديم للحصول على خطاب توصيل المرافق ( غاز / مياه / كهرباء) وفقا للكتاب الدوري 1993 لسنة 2023.

وأكد حى شرق مدينة نصر، برئاسة اللواء أحمد جودة، أنه إيماء الي الكتاب الدوري 93 لسنة 2023 بخصوص إسناد الموافقات على طلبات ادخال المرافق ( غاز / كهرباء / حياة .... الخ ) للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بعد تقديم كل المستندات اللازمة وتسجيلها على منظومة المركز التكنولوجي بالحي الذي يقوم بدوره برفعها على المنظومة للحصول على موافقة الهيئة الهندسية.

المستندات والإجراءات المطلوبة للتقديم للحصول على خطاب توصيل المرافق ( غاز / مياه / كهرباء) وفقا للكتاب الدوري 1993 لسنة 2023 :
1- صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب. 2- صورة التوكيل رسمي في حالة الوكالة مع الاطلاع علي الأصل. 3 - شهادة معتمدة من الدفاع المدني بمراجعة إجراءات الحماية من أخطار الحريق. 4- لوحة معماري (الواجهات البدروم الأرضى - الأدوار المتكررة- السطح.. إلخ).
5- لوحة الإنشائي (المحاور والاعمدة معتمدة من الجهة الإدارية. 6- الإحداثيات (شهادة المتغيرات المكانية). 7- نموذج تصالح 10 (دائم). 8- صورة معتمدة طبق الأصل من نماذج التصالح (8،5،3،2).




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