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14 طريقة تلجأ إليها وزارة البيئة فى تقييم العمليات الصناعية.. تعرف عليها

10/8/2023 11:27:06 PM
(MENAFN- Youm7) تلجأ وزارة البيئة الى عدة طرق لتقييم العمليات الصناعية داخل المنشآت، لمعرفة مدى توافقها بيئيا، وإمكانية دخولها تحت مظلة برنامج التحكم في التلوث الصناعى من عدمه، وخلال هذا التقرير نرصد 14 طريقة .

1- أولا : تتم مراجعة مدى توافق العمليات الصناعية مع الاشتراطات والمعايير البيئية.

2-
دراسة عدم توافق المنشآت ومراجعة أسباب الحيود عن التوافق البيئي للحد من الإنبعاثات الملوثة للهواء للحفاظ على البيئة.

3- بحث أفضل الطرق القابلة للتطبيق ومتابعة النتائج.

4- عرض صناعة المنتجات الصديقة للبيئة التي تطبق تكنولوجيا الإنتاج الأنظف.

5- تشجيع الصناعات الملوث على انتهاج تجربة الصناعة الخضراء.

6- مراجعة طرق ترشيد الاستهلاك للمواد الأولية والموارد الطبيعية "المياه - الطاقة - وتعظيم الاستفادة من المخلفات بأنواعها"، والاستخدام الأمثل لها.

7- التحقق من تطبيق نظم الإدارة البيئية والرصد الذاتي بالمنشآت الصناعية كافة.

8- بحث إمكانية إعادة استخدام المياه الناتجة عن العمليات الصناعية بالعملية الانتاجية مرة أخرى.

9-
خفض معدل الصرف الصناعي لأقصى حد ممكن، وخفض الأحمال العضوية للمنشآت الصناعية بإلزامها بتشغيل محطات المعالجة للمخلفات الصناعية بأنواعها.

10- إدارة وترشيد استخدام المياه وبحث طرق إعادة الاستفادة من الموارد الطبيعية بالمنشآت الصناعية بعموم الجمهورية.

11- التأكد من اتباع المنشآت الصناعية الإدارة الحكيمة في التعامل مع مياه الصرف الصناعي والتحقق من مدى توافقها للحدود والمعايير التي حددها القانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحتة التنفيذية وتعديلاتهما.

12- التأكد من تطبيق المنشآت تكنولوجيات الإنتاج الأنظف التي تهدف إلى الاستخدام الأمثل للمياه وتقليص مياه الصرف الصناعي لأقصى حد، وإعادة استخدامه في العمليات الصناعية من جديد أو من أعراض الزراعة (أشجار غير مثمرة).

13- التنسيق بين المنشآت الصناعية غير المتوافقة وبين الجهات الممولة للمشروعات الصناعية بهدف تحسين الوضع البيئي لديهم.

14- التأكد من مدى كفاءة محطات المعالجة بالمنشآت الصناعية وطرح أفضل الحلول لرفع كفاءتها.


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