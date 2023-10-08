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8 أعراض أساسية لإصابة الماشية بالحمى القلاعية.. تفاصيل

10/8/2023 11:27:06 PM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور عبد العزيز أحمد محمد، أمين اتحاد نقابات المهن الطبية بسوهاج، أمين نقابة الأطباء البيطريين بسوهاج، إن الحمى القلاعية أبرز وأخطر الأمراض الفيروسية التي تصيب الحيوانات مشقوقة الأظلاف فى الشتاء، مثل الأبقار والأغنام والغزلان والجاموس، وتعتبر أكثر الحيوانات عرضة للإصابة هي الأبقار.



وأوضح أحمد، أن هناك مجموعة من الأعراض الأساسية التى فى حال ظهورها يتأكد المربى من إصابة الماشية بها، وهى:



1-
انتشار تقرحات موجعة في الفم.



2-
فقاقيع.



3-
سيلان لعاب الحيوان بغزارة نتيجة لفتحه فمه باستمرار.



4-
ارتفاع درجة الحرارة لتتعدى الـ 40 درجة.



5-
عدم القدرة على الحركة.



6-
انخفاض ملحوظ في إقباله على الطعام.



7-
فقدان ملحوظ فى الوزن.



8-
انخفاض إنتاجية الحيوان للألبان.





وأكد أمين نقابة الأطباء البيطريين بسوهاج، ضرورة الاستعانة بطبيب بيطرى فى حال ظهور تلك الأعراض لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة، حيث يؤدى هذا الفيروس إلى نقص في إنتاج الألبان، واللحم، وتوقف نمو الحيوان لعدة أشهر، والتهاب الضرع، والإجهاض.







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