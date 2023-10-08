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عميد أسنان القاهرة: أطلقنا 20 قافلة طبية خلال شهرين لتقديم الكشف والعلاج مجانا

10/8/2023 11:27:06 PM
(MENAFN- Youm7) كشف الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الاسنان بجامعة القاهرة، عن تفاصيل إطلاق الكلية قوافل طبية على مستوى المناطق المختلفة بمحافظتى القاهرة والجيزة بالتنسيق مع مبادرة حياة كريمة، وذلك لتقديم الخدمات الطبية والعلاج مجانًا للمواطنين.



وأشار عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، إلى أنه تم إطلاق وتنفيذ 20 قافلة طبية على مدار الشهرين الماضيين وتم تقديم الخدمات لأكثر من 3 آلاف مواطن، موضحًا أن الكلية مستمرة فى تقديم الخدمات للمواطنين برعاية الدكتور الخشت رئيس الجامعة ، وذلك فى اطار الدور المجتمعى للكلية للتخفيف عن المواطنين.



وأكد الدكتور هشام عبد الحكم، أن القوافل الطبية تقدم خدماتها مجانًا بالإضافة إلى تحويل الحالات التى تحتاج الى عمليات لإجراء العمليات الجراحية بمستشفى الكلية.











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