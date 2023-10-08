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رئيسة تنزانيا تبحث مع نظيرتها الهندية العلاقات بين البلدين

10/8/2023 11:27:04 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية أن زيارة الرئيسة التنزانية سامية حسن للهند التي بدأتها الأحد ستساعد على تنشيط وتعزيز العلاقات التاريخية والودية بين الهند وتنزانيا.

وذكرت الوزارة - في بيان أصدرته - بأن الرئيسة التنزانية ستجتمع
الاثنين
مع الرئيسة الهندية دروبادى مورمو ومع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وأنها ستجرى حواراً ثنائيا تفصيليا مع رئيس الوزراء، وأن الرئيسة دروبادى ستقيم مأدبة رسمية تكريما لها بمناسبة هذه الزيارة.

وجاء فى البيان " أن الرئيسة التنزانية ستشارك يوم العاشر من أكتوبر فى منتدى لرجال الأعمال والاستثمار فى نيودلهى ، وأنها ستغادر الهند يوم 11 أكتوبر " ولفت البيان إلى أن هذه تعتبر أول زيارة رئاسية من تنزانيا للهند منذ أكثر من ثمانية أعوام .

وقال المتحدث باسم الوزارة أريندام باجتشى أن هذه تعتبر أول زيارة تقوم بها الرئيسة التنزانية للهند منذ توليها منصبها، وأكد فى تدوينة له على منصة / إكس - تويتر سابقا / أن هذه الزيارة ستعطى دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين.

تجدر الاشارة إلى أن وزير الشئون الخارجية التنزانى جانيوارى يوسف ماكامبا كان قد صرح أمس بأنه سيتم خلال هذه الزيارة رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة تستند إلى أربع دعائم تتمثل فى التعاون التنموى والأمن البحرى والتعاون فى مجال الدفاع والاستثمار.



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