رئيس وزراء كوريا الجنوبية يجرى جولة أوروبية من أجل الترويج لمعرض إكسبو

MENAFN - Youm7) غادر رئيس الوزراء هان دوك-سو كوريا الجنوبية الأحد للقيام بجولة خارجية تضم فرنسا والدنمارك وكرواتيا واليونان من أجل الترويج لملف استضافة كوريا الجنوبية لمعرض إكسبو العالمي 2030 في بوسان.

وتأتي الجولة قبل حوالي 50 يوما من التصويت لتحديد المدينة المضيفة.

ومن المقرر إجراء التصويت خلال الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض المقرر عقدها في 28 نوفمبر في باريس. وتتنافس بوسان مع الرياض في السعودية وروما في إيطاليا.

وسيحضر رئيس الوزراء "ندوة معرض إكسبو العالمي 2030 في بوسان" في يوم 9 أكتوبر (بتوقيت فرنسا) في باريس.

وفي نفس اليوم، سيلتقي برئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن.

وفي يومي 10 و11 أكتوبر، سيزور الدنمارك في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء كوري جنوبي في 10 سنوات. وخلال الزيارة، سيجتمع مع رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن.

وفي يوم 11 أكتوبر، سيزور كرواتيا وسيعقد محادثات مع رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش.

وفي الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر، سيقوم بزيارة اليونان وسيلتقي برئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس. وستكون هذه هي المرة الأولى التي يزور رئيس وزراء كوري جنوبي اليونان منذ 6 سنوات.



