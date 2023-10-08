واشنطن تحقق فى معلومات عن قتلى أمريكيين فى إسرائيل

MENAFN - Youm7) ذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه تم قتل ثلاثة أمريكيين على الأقل في هجمات نفذتها فصائل فلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية.

وتداولت وسائل الإعلام الأمريكية وثيقة داخلية للحكومة الأمريكية تفيد بمقتل ثلاثة مواطنين أمريكيين على حدود غزة، بالإضافة إلى عدد آخر من الأمريكيين لم يتم تحديد مكانهم.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الوزارة تحقق في المعلومات التي تشير إلى وجود عدد كبير من القتلى والمفقودين الأمريكيين في إسرائيل.

يذكر أن، قرر الرئيس الأمريكى، جو بايدن، تقديم دعم إضافي لإسرائيل إثر هجمات الفصائل الفلسطينية، وفق ما أعلن البيت الأبيض، الأحد.وأبلغ الرئيس الأمريكى، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن مساعدة عسكرية أمريكية إضافية في طريقها إلى إسرائيل، إثر هجمات حركة حماس، مؤكدا أن "مزيدا منها سيصل في الأيام المقبلة"، وفق ما أعلن البيت الأبيض، الأحد.