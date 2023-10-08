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الخطوط الجوية الأمريكية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب

10/8/2023 11:27:03 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت شركة الخطوط الجوية الأمريكية "يونايتد إيرلاينز"، الأحد، توقف رحلاتها إلى إسرائيل، في أعقاب الأوضاع هناك.

وذكرت الشركة -في بيان- أن "سلامة عملائنا وموظفينا هي أولويتنا القصوى"، مضيفة: "لقد قمنا بتشغيل رحلتين مجدولتين من تل أبيب في وقت متأخر من يوم السبت وصباح الأحد، وقمنا بإيواء عملائنا وأطقمنا والموظفين المسافرين الذين كانوا في المطار".

وتابعت الشركة: "ستظل رحلاتنا إلى تل أبيب معلقة حتى تسمح الظروف باستئنافها".



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