الخطوط الجوية الأمريكية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب

(MENAFN
- Youm7) أعلنت شركة الخطوط الجوية الأمريكية "يونايتد إيرلاينز"، الأحد، توقف رحلاتها إلى إسرائيل، في أعقاب الأوضاع هناك.
وذكرت الشركة -في بيان- أن "سلامة عملائنا وموظفينا هي أولويتنا القصوى"، مضيفة: "لقد قمنا بتشغيل رحلتين مجدولتين من تل أبيب في وقت متأخر من يوم السبت وصباح الأحد، وقمنا بإيواء عملائنا وأطقمنا والموظفين المسافرين الذين كانوا في المطار".
وتابعت الشركة: "ستظل رحلاتنا إلى تل أبيب معلقة حتى تسمح الظروف باستئنافها".
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