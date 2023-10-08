كولر يحدد برنامج الأهلى فى فترة التوقف الدولى استعداداً لسيمبا التنزانى

MENAFN - Youm7) يحدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر برنامج الفريق الأحمر خلال التوقف الدولي مع أعضاء الجهاز المعاون له، من أجل وضع البرنامج المناسب للاعبين المتواجدين فى قائمة الأهلي بعد انضمام اللاعبين الدوليين إلى منتخباتهم، بحيث يحصل اللاعبون على إجازة لعدة أيام قبل استئناف التدريبات الجماعية، استعدادا لمباراة سيمبا التنزاني فى افتتاح مشواره ببطولة دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى دار السلام 20 أكتوبر الجاري، فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي).

واستقر النادى الأهلى على السفر بطائرة خاصة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا فى ضربة البداية ببطولة الدورى الأفريقى لكرة القدم، وتقرر سفر الفريق يوم 18 أكتوبر الجارى لخوض المباراة المقرر لها 20 الشهر الجاري.

ويستهل الأهلى منافساته فى بطولة الدورى الأفريقى لكرة القدم بمواجهة سيمبا يوم 20 أكتوبر الجارى فى تنزانيا ثم تُقام مباراة العودة يوم 24 أكتوبر بالقاهرة على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من صن داونز الجنوب أفريقى وبيترو أتلتيكو الأنجولى فى نصف نهائى البطولة التى تُقام للمرة الأولى هذا الموسم بمشاركة 8 أندية أفريقية ، والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).