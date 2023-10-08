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الأمومة تُزين رحلة تألق البطلات الرياضية فى الملاعب

10/8/2023 11:27:00 PM
(MENAFN- Youm7) من السهل أن تجد لاعبة تتحدى الصعوبات وتشق طريق النجاح في عالم الرياضة، لكن ليس سهلاً أن تجد لاعبة تتألق في المحافل الرياضية وتحافظ على أسرتها و"بيتها" وتنجح في الجمع بين بطلة رياضية ولقب "أم" ، هذا ما سنُلقي الضوء عليه في السطور التالية من خلال لاعبات رفعن راية التحدي في الرياضة المحلية والقارية والعالمية دون أن تتأثر حياتهن العائلية ودون أن يقصّرن في متطلبات الأمومة.







فاطمة عمر.. التألق في الرياضة والبيت



ومن أبرز النجمات اللاتي نجحن في الجمع بين الأمومة والرياضة وتحقيق الإنجازات فى وقت واحد، البطلة فاطمة عمر لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي، والتى حققت إنجازات متتالية ونجحت في رفع علم مصر كثيراً في المحافل العالمية قبل أن تكون "ست بيت" شاطرة وتحافظ على أستقرار أسرتها.



ونجحت فاطمة فى تحقيق الفوز بالميدالية البرونزية لبطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بجورجيا خلال منافست وزن67 كجم برفع ثقل وزنه 122 كجم، بعد إضافة الميدالية السادسة لها عبر تاريخ مشوارها فى دورات الألعاب البارالمبية بحصد فضية طوكيو 2020 فى وزن 67 كجم بالرغم من إنها زوجة وأم .









ياسمين وغادة ونور.. نماذج رائعة



كما أن ياسمين نوح نجمة الكرة الطائرة بنادى الزمالك أيضا ، نجحت فى الجمع بين ممارسة الطائرة وكونها أم لأبنتها ليليا التى تلعب حاليا فى صفوف ناشئات القلعة البيضاء لتسير على درب والدتها التى تحرص على تواجدها معها فى المعسكرات بإذن الأجهزة الفنية، ومثلها غادة حسام حارس مرمى فريق كرة اليد بالنادى الأهلى التى إعتزلت مؤخرا و انضمت للجهاز الفنى كانت تحرص على تواجد إبنها فى معسكرات الفريق ونجحت فى تحقيق البطولات ددون أن تُقصّر في دورها كـ"أم".



كما أن بطلة الإسكواش نور الطيب أيضا تحرص على تواجد مولودتها الأولى فريدة معها التدريبات فى الملعب الزجاجى والجيم ، حرصا منها على إستكمال مسيرة إنجازاتها فى عالم الإسكواش والتي نجحت في أن تتقدم إلى المركز الخامس في التصنيف العالمى.













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