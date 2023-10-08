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بعثة رجال يد الأهلى أبطال أفريقيا تصل القاهرة

10/8/2023 11:27:00 PM
(MENAFN- Youm7) عادت
بعثة
فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى
إلى القاهرة .
بعد التتويج بلقب البطولة الأفريقية بالكونغو برازافيل بالفوز على شبيبة كينشاسا الكونغولي
بنهائى المنافسة الأفريقية .
تأهل فريق كرة اليد بالنادى الأهلى إلى النهائى بالفوز على نظيره بى إم سى الكونغولى بنتيجة 37/24، فى إطار نصف نهائى البطولة الأفريقية للرجال.
واستطاع فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى التأهل إلى نصف النهائى بالفوز على نظيره نزيكو الكاميرونى بنتيحة 35/18 فى إطار ربع نهائى البطولة الأفريقية.
كما نجح فريق رجال يد الأهلى فى التأهل إلى ربع النهائى محققا العلامة الكاملة بالدور الأول، حيث حقق الفوز على نظيره شبيبة كينشاسا الكونغولى، بنتيجة 42/30، فى إطار ثالث مواجهاته ببطولة أفريقيا، بعد الفوز فى أول مواجهتين.
ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز على فاب الكاميرونى 33 / 18 فى أولى المواجهات وبى إم سى الكونغولى بنتيجة 37 / 24 فى ثالث اللقاءات.
ويترأس البعثة خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، ويضم فريق "رجال يد الأهلي" كلا من: عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.

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