بسيونى يبدأ استكشاف المصرى البوسعيدى لاستعادة انتصارات الطلائع فى الدورى

MENAFN - Youm7) بدأ عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، رحلة استكشاف فريق المصري البورسعيدى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالدوري عن طريق مشاهدة مبارياته بدوري نايل بحثاً عن استعادة الانتصارات مجدداً فى المسابقة المحلية.

ومنح عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى

لطلائع الجيش ، لاعبيه راحة 48 ساعة من التدريبات عقب نهاية مباراة فيوتشر، واستقر بسيونى على خوض مباراة ودية لم يتحدد طرفها الثانى بعد وذلك الجمعة المقبل استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدى.

ويستأنف الطلائع تدريباته الأربعاء المقبل استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدى، المقرر لها الرابعة عصر الجمعة 20 أكتوبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.

وحقق فريق مودرن فيوتشر فوزا غاليا على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما بستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وسجل عمر كمال الهدف الأول لمودرن فيوتشر في الدقيقة 44، واضاف مروان محسن الهدف الثاني.

وكانت هذه هى الخسارة الاولى للطلائع بعدما فاز على البنك الاهلى بهدفين دون رد فى الجولة الاولى للدوري ثم تعادل سلبياً مع انبى بالجولة الثانية للمسابقة.