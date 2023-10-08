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الدوري الإسباني: (برشلونة) يسقط في فخ التعادل أمام (غرناطة)

10/8/2023 11:26:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 8 - 10 (كونا) -- اقتنص (برشلونة) تعادلا صعبا من مضيفه (غرناطة) بهدفين لمثلهما اليوم الأحد في ختام منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل بريان ثاراغوثا هدفي (غرناطة) الأول منهما مبكرا في الدقيقة الأولى من زمن اللقاء والثاني في الدقيقة 29.
وعلى الجانب الثاني سجل لامين يامال الهدف الأول ل (برشلونة) في الدقيقة 46 من المباراة فيما أضاف زميله سيرجي روبرتو الهدف الثاني في الدقيقة 85 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب (نويبو لوس كارمينيس).
وبهذه النتيجة رفع (برشلونة) رصيده إلى 21 نقطة مستقرا في المركز الثالث بالترتيب العام للمسابقة فيما رفع (غرناطة) رصيده إلى ست نقاط في المركز قبل الأخير بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها فاز المتصدر (ريال مدريد) برباعية نظيفة على (أوساسونا) وفاز الوصيف (جيرونا) بهدف نظيف على (قادش) كما انتصر (أتلتيكو مدريد) الرابع في الترتيببهدفين لهدف على (ريال سوسيداد) وفاز (أتلتيك بلباو) الخامس على (ألمريا) بثلاثية نظيفة. (النهاية)

ه ن د / ه س ص



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