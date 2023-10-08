الدوري الإسباني: (برشلونة) يسقط في فخ التعادل أمام (غرناطة)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 8 - 10 (كونا) -- اقتنص (برشلونة) تعادلا صعبا من مضيفه (غرناطة) بهدفين لمثلهما اليوم الأحد في ختام منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل بريان ثاراغوثا هدفي (غرناطة) الأول منهما مبكرا في الدقيقة الأولى من زمن اللقاء والثاني في الدقيقة 29.
وعلى الجانب الثاني سجل لامين يامال الهدف الأول ل (برشلونة) في الدقيقة 46 من المباراة فيما أضاف زميله سيرجي روبرتو الهدف الثاني في الدقيقة 85 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب (نويبو لوس كارمينيس).
وبهذه النتيجة رفع (برشلونة) رصيده إلى 21 نقطة مستقرا في المركز الثالث بالترتيب العام للمسابقة فيما رفع (غرناطة) رصيده إلى ست نقاط في المركز قبل الأخير بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها فاز المتصدر (ريال مدريد) برباعية نظيفة على (أوساسونا) وفاز الوصيف (جيرونا) بهدف نظيف على (قادش) كما انتصر (أتلتيكو مدريد) الرابع في الترتيببهدفين لهدف على (ريال سوسيداد) وفاز (أتلتيك بلباو) الخامس على (ألمريا) بثلاثية نظيفة. (النهاية)
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