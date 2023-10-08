الدوري الفرنسي: (باريس سان جيرمان) يهزم (رين) بثلاثية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 8 - 10 (كونا) -- فاز الباريسي (سان جيرمان) على مضيفه (رين) بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأحد في استاد (روازون بارك) ضمن الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم 2024 - 2023.
وتقدم فريق (باريس سان جيرمان) بهدف سدده لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا بمساعدة عثمان ديمبلي في أعلى يمين المرمى في الدقيقة ال32.
واستطاع اللاعب أشرف حكيمي ان يعزز موقف فريقه (باريس سان جيرمان) بهدف ثان في الدقيقة ال36 بمساعدة وارين زايري إميري في أسفل يسار المرمى.
وفي الشوط الثاني استطاع اللاعب الفرنسي أمين غويري ان يحرز هدف فريقه (رين) الاول بمساعدة لودوفيتش بلاس في أسفل يمين المرمى في الدقيقة ال56.
واستطاع فريق (باريس سان جيرمان) ان يعزز موقفه بهدف ثالث سدده لاعب الهجوم راندال كولو مواني بمساعدة أشرف حكيمي في وسط يمين المرمى في الدقيقة 58.
وبهذه النتيجة يستقر (باريس سان جيرمان) في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 15 نقطة بينما يقع فريق (رين) في المركز الثامن برصيد 11 نقاط.
وفي مباريات اخرى اليوم ضمن الجولة ذاتها تعادل كل من (لانس) و(ليل) بهدف لكل منهما فيما فاز فريق (مارسيليا) بثلاثية نظيفة على فريق (لوهافر). (النهاية)
م ع / ه س ص
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