الألماني جوشوا فيلر يتوج بلقب بطولة قطر المفتوحة للبليارد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 8 -10 (كونا) -- توج الألماني جوشوا فيلر اليوم الاحد بلقب بطولة قطر المفتوحة للبليارد (9 كرات) والتي نظمها الاتحاد القطري للبليارد والسنوكر بعد فوزه على نظيره كو بينج تشونغ من الصين تايبيه بنتيجة أشواط (13-9 ) في المباراة النهائية.
وقالت وكالة الانباء القطرية إن البطل الألماني احتاج نحو ثلاث ساعات لحسم اللقاء وإحراز لقبه الثاني في الدوحة حيث سبق أن توج قبل خمس سنوات بلقب بطولة العالم للبليارد (9 كرات) في الدوحة عام 2018.
ونقلت الوكالة عن فيلر قوله عقب فوزه باللقب "إن المباراة النهائية كانت قوية ومتوازنة مع منافسه كو بينج ولكنه حرص في الأشواط الحاسمة على تقليل الأخطاء واستغلال أخطاء المنافس".
وأضاف أن قطر قدمت واحدة من أفضل البطولات تنظيميا في ظل توفيرها كافة وسائل الراحة من فندق إقامة وصالات للتدريب فضلا عن صالة المنافسات التي ضمت طاولات على أعلى مستوى.
يذكر أن منافسات بطولة قطر المفتوحة للبلياردو (9 كرات) والتي ينظمها الاتحاد القطري للبليارد والسنوكر انطلقت في 30 سبتمبر الماضي وسط مشاركة عدد من أبرز المصنفين العالميين للعبة. (النهاية)
س س س / ه س ص
MENAFN08102023000071011013ID1107209339
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.