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الألماني جوشوا فيلر يتوج بلقب بطولة قطر المفتوحة للبليارد

10/8/2023 11:26:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 8 -10 (كونا) -- توج الألماني جوشوا فيلر اليوم الاحد بلقب بطولة قطر المفتوحة للبليارد (9 كرات) والتي نظمها الاتحاد القطري للبليارد والسنوكر بعد فوزه على نظيره كو بينج تشونغ من الصين تايبيه بنتيجة أشواط (13-9 ) في المباراة النهائية.
وقالت وكالة الانباء القطرية إن البطل الألماني احتاج نحو ثلاث ساعات لحسم اللقاء وإحراز لقبه الثاني في الدوحة حيث سبق أن توج قبل خمس سنوات بلقب بطولة العالم للبليارد (9 كرات) في الدوحة عام 2018.
ونقلت الوكالة عن فيلر قوله عقب فوزه باللقب "إن المباراة النهائية كانت قوية ومتوازنة مع منافسه كو بينج ولكنه حرص في الأشواط الحاسمة على تقليل الأخطاء واستغلال أخطاء المنافس".
وأضاف أن قطر قدمت واحدة من أفضل البطولات تنظيميا في ظل توفيرها كافة وسائل الراحة من فندق إقامة وصالات للتدريب فضلا عن صالة المنافسات التي ضمت طاولات على أعلى مستوى.
يذكر أن منافسات بطولة قطر المفتوحة للبلياردو (9 كرات) والتي ينظمها الاتحاد القطري للبليارد والسنوكر انطلقت في 30 سبتمبر الماضي وسط مشاركة عدد من أبرز المصنفين العالميين للعبة. (النهاية)

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