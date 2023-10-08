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رئيس اللجنة الأولمبية القطرية يتوج الهولندي ماكس فيرستابن بلقب (الفورمولا1)

10/8/2023 11:26:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 8 - 10 (كونا) –- توج رئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني اليوم الأحد الهولندي ماكس فيرستابن بلقب سباق جائزة الخطوط الجوية القطرية الكبرى للفورمولا 1 – قطر2023 الذي يشكل الجولة ال17 من البطولة العالمية الأكبر والأشهر لسباقات السيارات التي استضافتها الدوحة على حلبة لوسيل الدولية تحت الأضواء الكاشفة.
وقالت وكالة الانباء القطرية إن فيرستابن سائق فريق (ريد بول) الذي حسم لقبه العالمي الثالث في سباق (سبرينت) مساء أمس السبت اقتنص اللقب بعدما قطع السباق البالغ مسافته 66ر306 كيلو متر في زمن قدره168ر39ر27ر1 ساعة.
وتفوق السائق الهولندي بفارق 833ر4 ثوان عن الأسترالي أوسكار بياستري سائق فريق (مكلارين) صاحب المركز الثاني فيما جاء البريطاني لاندو نوريس سائق فريق (مكلارين) الآخر في المركز الثالث بفارق 969ر5 ثوان عن الصدارة.
وأكمل البريطاني جورج راسل سائق فريق (مرسيدس) والفرنسي شارل لوكير سائق فريق (فيراري) قائمة المراكز الخمسة الأولى تواليا بفارق 119ر34 ثانية و976ر38 ثانية عن الصدارة.
قدم فيرستابن أداء مميزا على حلبة لوسيل الدولية واحتفل بإحرازه اللقب العالمي للموسم الثالث تواليا بأفضل طريقة بعدما حقق فوزه ال14 من أصل 17 سباقا هذا الموسم وال49 في تاريخ مشاركاته ببطولة العالم.
ودخل الهولندي السباق الرئيسي لجائزة قطر وهو حاسم للقبه العالمي الثالث تواليا منذ سباق السرعة (سبرينت) مساء السبت لكن ذلك لم يمنعه من مواصلة هيمنته المطلقة من البداية وحتى النهاية وإحرازه انتصاره ال14 للموسم ما يجعله على بعد انتصار وحيد في السباقات الخمسة المتبقية من معادلة رقمه القياسي الذي حققه الموسم الماضي (15 فوزا خلال موسم واحد).
وتقدم فيرستابن في نهاية السباق على ثنائي (ماكلارين) الأسترالي أوسكار بياستري والبريطاني لاندو نوريس فيما جاء مواطن الأخير سائق (مرسيدس) جورج راسل في المركز الرابع رغم الضربة التي تعرض لها في بداية السباق بعد حادث تصادم مع زميله ومواطنه لويس هاميلتون الذي خرج من السباق وسائق (فيراري) شارل لوكلير من موناكو في المركز الخامس.
وتوج الهولندي باللقب العالمي أمس السبت بعد انسحاب زميله المكسيكي سيرخيو بيريس نتيجة اصطدامه بالفرنسي إستيبان أوكون (ألبين).
كان فيرستابن بحاجة إلى 3 نقاط فقط ليحتفظ بلقبه لكن بانسحاب زميله المكسيكي الذي كان السائق الوحيد القادر على منافسته حسابيا حسم اللقب حتى قبل الوصول إلى نهاية سباق السرعة الذي أنهاه ثانيا خلف المتألق بياستري.
وشهد سباق جائزة قطر خروج الإسباني كارلوس ساينز السائق الوحيد الذي كسر هيمنة فريق (ريد بول) على السباقات بإحرازه جائزة سنغافورة عن المنافسة بسبب مشكلة في سيارته عجز فريق فيراري عن إصلاحها في الوقت المناسب للسماح له بالتواجد على خط الانطلاق.
أما المكسيكي سيرجيو بيريز فانطلق من منطقة صيانة فريقه بسبب اضطرار (ريد بول) إلى مخالفة القوانين من أجل إصلاح سيارته بسبب الضرر الذي حصل عليه خلال سباق السرعة السبت.
أما فريق (مرسيدس) فقد اصطدم سائقاه هاميلتون وراسل ببعضهما عند المنعطف الأول حين كانا يحاولان منافسة فيرستابن على الصدارة لينسحب الأول نهائيا بعد أمتار فقط على البداية فيما اضطر زميله إلى الدخول لمنطقة صيانة فريقه.
وذكر الديوان الاميري القطري في بيان أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد شهد ختام جائزة الخطوط الجوية القطرية الكبرى للفورمولا-1 قطر 2023 في حلبة لوسيل الدولية الذي توج بلقبه الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق (ريد بول).
وقال إن أمير قطر قام بجولة في مناطق إدارة السباق المخصصة للفرق المشاركة اطلع خلالها على آخر استعدادات وتجهيزات سيارات (الفورمولا-1) قبل خوض السباق الرئيسي. (النهاية)

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