النيجر: خفض الميزانية السنوية 40 بالمئة بسبب العقوبات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 8 - 10 (كونا) -- قال الرئيس الانتقالي في النيجر عبدالرحمن تشياني اليوم الأحد إن "الحكومة خفضت إنفاقها المقرر لعام 2023 بنسبة 40 بالمئة بسبب العقوبات الدولية التي فرضت عليها بعد تولي الجيش السلطة في البلاد عقب انقلاب يوليو" مما يزيد من عرقلة الاقتصاد في واحدة من أفقر دول العالم.
وقال رئيس المجلس العسكري في بيان له إن "ميزانية هذا العام التي كانت متوقعة في البداية عند حدود (29ر3 تريليون فرنك إفريقي) حوالي (3ر5 مليار دولار) تم تقليصها إلى (98ر1 تريليون فرنك إفريقي) حوالي (2ر3 مليار دولار) دون أن يوضح القطاعات التي ستمسها التخفيضات أو طريقة توزيع الاعتمادات المالية".
وأوضح ذات البيان أنه "حسب الأرقام الأولية كان من المتوقع أن يأتي حوالي 40 بالمئة من ميزانية هذا العام من شركاء خارجيين" لكن الأوضاع التي تشهدها البلاد بعد الانقلاب جعلت المانحين يتراجعون عن تلك المساعدات المتوقعة".
وأضاف أن "الوضع الراهن سينعكس سلبا على اقتصاد النيجر خلال الأشهر المقبلة" وتابع أن "الحصار التجاري المفروض لا سيما من طرف مجموعة دول غرب إفريقيا (إيكواس) تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخلق نقص في السلع الحيوية بما في ذلك الأدوية".
واعتقل جنود من الحرس الرئاسي الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو وقاموا بحجزه رفقة أفراد عائلته وقاموا بتشكيل حكومة انتقالية في واحدة من سلسلة الانقلابات الأخيرة في منطقة الساحل.
وأثارت عملية الاستيلاء على السلطة في هذا البلد إدانات من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول حيث تم فرض عقوبات على النيجر وتجميد أصول ووقف المساعدات.
وتعتبر النيجر دولة قاحلة تقع على الطرف الجنوبي للصحراء الكبرى وهي سابع أكبر منتج في العالم لليورانيوم وهو المعدن المشع المستخدم على نطاق واسع في الطاقة النووية وعلاج السرطان كما أنها تعاني من الفقر وانعدام الأمن طويل الأمد الناجم عن الجماعات العنيفة وهي تعتمد بشكل كبير على المساعدات. (النهاية)
م ر / ه س ص
MENAFN08102023000071011013ID1107209337
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