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النيجر: خفض الميزانية السنوية 40 بالمئة بسبب العقوبات

10/8/2023 11:26:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 8 - 10 (كونا) -- قال الرئيس الانتقالي في النيجر عبدالرحمن تشياني اليوم الأحد إن "الحكومة خفضت إنفاقها المقرر لعام 2023 بنسبة 40 بالمئة بسبب العقوبات الدولية التي فرضت عليها بعد تولي الجيش السلطة في البلاد عقب انقلاب يوليو" مما يزيد من عرقلة الاقتصاد في واحدة من أفقر دول العالم.
وقال رئيس المجلس العسكري في بيان له إن "ميزانية هذا العام التي كانت متوقعة في البداية عند حدود (29ر3 تريليون فرنك إفريقي) حوالي (3ر5 مليار دولار) تم تقليصها إلى (98ر1 تريليون فرنك إفريقي) حوالي (2ر3 مليار دولار) دون أن يوضح القطاعات التي ستمسها التخفيضات أو طريقة توزيع الاعتمادات المالية".
وأوضح ذات البيان أنه "حسب الأرقام الأولية كان من المتوقع أن يأتي حوالي 40 بالمئة من ميزانية هذا العام من شركاء خارجيين" لكن الأوضاع التي تشهدها البلاد بعد الانقلاب جعلت المانحين يتراجعون عن تلك المساعدات المتوقعة".
وأضاف أن "الوضع الراهن سينعكس سلبا على اقتصاد النيجر خلال الأشهر المقبلة" وتابع أن "الحصار التجاري المفروض لا سيما من طرف مجموعة دول غرب إفريقيا (إيكواس) تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخلق نقص في السلع الحيوية بما في ذلك الأدوية".
واعتقل جنود من الحرس الرئاسي الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو وقاموا بحجزه رفقة أفراد عائلته وقاموا بتشكيل حكومة انتقالية في واحدة من سلسلة الانقلابات الأخيرة في منطقة الساحل.
وأثارت عملية الاستيلاء على السلطة في هذا البلد إدانات من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول حيث تم فرض عقوبات على النيجر وتجميد أصول ووقف المساعدات.
وتعتبر النيجر دولة قاحلة تقع على الطرف الجنوبي للصحراء الكبرى وهي سابع أكبر منتج في العالم لليورانيوم وهو المعدن المشع المستخدم على نطاق واسع في الطاقة النووية وعلاج السرطان كما أنها تعاني من الفقر وانعدام الأمن طويل الأمد الناجم عن الجماعات العنيفة وهي تعتمد بشكل كبير على المساعدات. (النهاية)

م ر / ه س ص



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