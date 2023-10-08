وزير الخارجية المصري: لابد من منظور شامل يكفل الحقوق الفلسطينية المشروعة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 8 - 10 (كونا) -- دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد إلى التعامل مع القضية الفلسطينية من منظور شامل يعالج جذور الأزمة ويكفل الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن ذلك جاء خلال اتصالات هاتفية متفرقة تلقاها شكري من نظرائه في كندا ميلاني جولي وهنغاريا بيتر سيارتو وهولندا وهانكي سلوت في اطار المشاورات المستمرة التي تجريها مصر منذ اندلاع الأزمة.
ودعا شكري خلال اتصالاته الهاتفية الى ضرورة تكاتف جهود جميع الأطراف الدولية لتحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي والوقف الفوري للتصعيد في قطاع غزة باعتباره الأولوية في المرحلة الحالية.
وأوضح البيان أن شكري تناول مع نظرائه تقييم الموقف الراهن من التصعيد الجاري في قطاع غزة ومحيطه وبين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على جبهات مختلفة.
وشدد شكري على ضرورة تضافر كافة الجهود على المستويين الإقليمي والدولي لحث الأطراف على تغليب مسار التهدئة وضبط النفس والابتعاد عن دوامة العنف لتجنيب المدنيين الأبرياء تبعات هذا التصعيد. (النهاية)
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