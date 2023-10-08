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وزير الخارجية المصري: لابد من منظور شامل يكفل الحقوق الفلسطينية المشروعة

10/8/2023 11:26:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 8 - 10 (كونا) -- دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد إلى التعامل مع القضية الفلسطينية من منظور شامل يعالج جذور الأزمة ويكفل الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن ذلك جاء خلال اتصالات هاتفية متفرقة تلقاها شكري من نظرائه في كندا ميلاني جولي وهنغاريا بيتر سيارتو وهولندا وهانكي سلوت في اطار المشاورات المستمرة التي تجريها مصر منذ اندلاع الأزمة.
ودعا شكري خلال اتصالاته الهاتفية الى ضرورة تكاتف جهود جميع الأطراف الدولية لتحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي والوقف الفوري للتصعيد في قطاع غزة باعتباره الأولوية في المرحلة الحالية.
وأوضح البيان أن شكري تناول مع نظرائه تقييم الموقف الراهن من التصعيد الجاري في قطاع غزة ومحيطه وبين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على جبهات مختلفة.
وشدد شكري على ضرورة تضافر كافة الجهود على المستويين الإقليمي والدولي لحث الأطراف على تغليب مسار التهدئة وضبط النفس والابتعاد عن دوامة العنف لتجنيب المدنيين الأبرياء تبعات هذا التصعيد. (النهاية)

ع ف ف / ه س ص



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