رئيس الامارات يجري اتصالات مع قادة بالمنطقة والعالم بشأن التطورات في فلسطين

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- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 8 - 10 (كونا) -- أجرى رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد ال نهيان اتصالات هاتفية اليوم الاحد مع عدد من قادة ورؤساء الدول في المنطقة والعالم تتعلق بتطورات الاوضاع التي تشهدها المنطقة.
وذكرت وكالة انباء الامارات ان الشيخ محمد بن زايد اجرى اتصالات مع كل من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس السوري بشار الاسد والرئيس الاسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
واضافت ان رئيس الامارات بحث مع القادة خلال الاتصالات ضرورة وقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لحماية جميع المدنيين والحفاظ على أرواحهم.
واشارت إلى ان البحث تناول ايضا أهمية التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي لاحتواء التوتر ودفع الجهود المبذولة تجاه مسار السلام الشامل والعادل الذي يضمن عدم إدخال المنطقة في أزمات جديدة تهدد أمنها واستقرارها. (النهاية)
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