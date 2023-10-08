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رئيس الامارات يجري اتصالات مع قادة بالمنطقة والعالم بشأن التطورات في فلسطين

10/8/2023 11:26:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 8 - 10 (كونا) -- أجرى رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد ال نهيان اتصالات هاتفية اليوم الاحد مع عدد من قادة ورؤساء الدول في المنطقة والعالم تتعلق بتطورات الاوضاع التي تشهدها المنطقة.
وذكرت وكالة انباء الامارات ان الشيخ محمد بن زايد اجرى اتصالات مع كل من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس السوري بشار الاسد والرئيس الاسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
واضافت ان رئيس الامارات بحث مع القادة خلال الاتصالات ضرورة وقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لحماية جميع المدنيين والحفاظ على أرواحهم.
واشارت إلى ان البحث تناول ايضا أهمية التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي لاحتواء التوتر ودفع الجهود المبذولة تجاه مسار السلام الشامل والعادل الذي يضمن عدم إدخال المنطقة في أزمات جديدة تهدد أمنها واستقرارها. (النهاية)

س خ م / ه س ص



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