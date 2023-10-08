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ماليزيا وإندونيسيا تدعوان لوقف العنف في غزة فورا

10/8/2023 11:26:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور 8 - 10 (كونا) --أكدت وزارة الخارجية الماليزية اليوم الأحد أن تعرض الفلسطينيين للاحتلال غير القانوني الذي طال أمده هو السبب الجذري للعنف المستمر بين الفلسطينيين والاسرائيليين مضيفة أن من بين الأسباب أيضا الحصار وتدنيس المسجد الأقصى فضلا عن سياسة السلب الإسرائيلي المحتل.
وعبرت وزارة الخارجية الماليزية في بيان للها عن قلقها العميق إزاء فقدان العديد من الأرواح بسبب التصعيد الأخير للاشتباكات في قطاع غزة وما حوله مفيدا أنه في هذا الوقت الحرج يجب وقف المزيد من الخسائر في الأرواح والمعاناة والدمار ويجب على الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووقف التصعيد.
وأضافت أن عدم الاتساق في التعامل مع النظام الإسرائيلي يدعو إلى التشكيك في التطبيق الموحد للمبادئ الدولية ويسلط الضوء على الحاجة إلى موقف أكثر اتساقا في التعامل مع إدارة الفصل العنصري".
وشددت أنه "لا ينبغي أن تكون هناك معاملة غير متناسبة ونفاق صارخ في التعامل مع أي نظام يمارس الفصل العنصري وينتهك بشكل صارخ حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأكدت أنه للفلسطينيين الحق القانوني في العيش في حالة سلام داخل حدودهم المعترف بها دوليا على أساس حدود ما قبل عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية فضلا عن حقهم غير القابل للتصرف في العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم التي تم الاستيلاء عليها.
وأضافت "يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يفي بالمسؤولية المنوطة به بموجب الميثاق فيما يتعلق بصون السلام والأمن الدوليين كما ينبغي للمجلس أن يعقد جلسة طارئة على وجه السرعة لمطالبة جميع الأطراف بوقف العنف وكذلك احترام وحماية أرواح المدنيين الأبرياء.
وفي إندونيسيا دعت وزارة الخارجية إلى الوقف الفوري للعنف الواقع في قطاع غزة لتجنب وقوع المزيد من الخسائر البشرية.
وعبرت في تغريدة على مصنفة (إكس) للتواصل الاجتماعي عن شعورها بقلق عميق إزاء تصاعد الصراع بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي.
ودعت الوزارة إلى ضرورة حل جذور الصراع في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفقا للمعايير التي وافقت عليها الأمم المتحدة. (النهاية)

ع ا ب / ه س ص



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