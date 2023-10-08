ماليزيا وإندونيسيا تدعوان لوقف العنف في غزة فورا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور 8 - 10 (كونا) --أكدت وزارة الخارجية الماليزية اليوم الأحد أن تعرض الفلسطينيين للاحتلال غير القانوني الذي طال أمده هو السبب الجذري للعنف المستمر بين الفلسطينيين والاسرائيليين مضيفة أن من بين الأسباب أيضا الحصار وتدنيس المسجد الأقصى فضلا عن سياسة السلب الإسرائيلي المحتل.
وعبرت وزارة الخارجية الماليزية في بيان للها عن قلقها العميق إزاء فقدان العديد من الأرواح بسبب التصعيد الأخير للاشتباكات في قطاع غزة وما حوله مفيدا أنه في هذا الوقت الحرج يجب وقف المزيد من الخسائر في الأرواح والمعاناة والدمار ويجب على الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووقف التصعيد.
وأضافت أن عدم الاتساق في التعامل مع النظام الإسرائيلي يدعو إلى التشكيك في التطبيق الموحد للمبادئ الدولية ويسلط الضوء على الحاجة إلى موقف أكثر اتساقا في التعامل مع إدارة الفصل العنصري".
وشددت أنه "لا ينبغي أن تكون هناك معاملة غير متناسبة ونفاق صارخ في التعامل مع أي نظام يمارس الفصل العنصري وينتهك بشكل صارخ حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأكدت أنه للفلسطينيين الحق القانوني في العيش في حالة سلام داخل حدودهم المعترف بها دوليا على أساس حدود ما قبل عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية فضلا عن حقهم غير القابل للتصرف في العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم التي تم الاستيلاء عليها.
وأضافت "يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يفي بالمسؤولية المنوطة به بموجب الميثاق فيما يتعلق بصون السلام والأمن الدوليين كما ينبغي للمجلس أن يعقد جلسة طارئة على وجه السرعة لمطالبة جميع الأطراف بوقف العنف وكذلك احترام وحماية أرواح المدنيين الأبرياء.
وفي إندونيسيا دعت وزارة الخارجية إلى الوقف الفوري للعنف الواقع في قطاع غزة لتجنب وقوع المزيد من الخسائر البشرية.
وعبرت في تغريدة على مصنفة (إكس) للتواصل الاجتماعي عن شعورها بقلق عميق إزاء تصاعد الصراع بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي.
ودعت الوزارة إلى ضرورة حل جذور الصراع في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفقا للمعايير التي وافقت عليها الأمم المتحدة. (النهاية)
ع ا ب / ه س ص
MENAFN08102023000071011013ID1107209334
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