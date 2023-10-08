المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة يناشد المجتمع الدولي وقف العنف في غزة فورا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 8 - 10 (كونا) -- ناشد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور اليوم الأحد المجتمع الدولي الإيقاف الفوري للعنف الدائر وسفك الدماء وإنهاء الإغلاق المفروض على قطاع غزة وفتح الأفق السياسي.
وقال السفير منصور في تصريح صحفي قبل عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مغلقا حول الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية "حذرت المجلس شهرا بعد الآخر من إفلات إسرائيل من المحاسبة على ما يرتكب ضد الفلسطينيين والتقاعس الدولي بهذا الشأن".
وأضاف منصور أن الحديث عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها "سيترجم بأنه ترخيص بالقتل وسيقود إلى نفس المسار الذي قاد بنا إلى هنا".
وأبدى تساؤله عن الحماية الدولية التي من المفترض أن تكفل للشعب الفلسطيني عندما "تنتهك القوة القائمة بالاحتلال القانون الدولي وتضر من يتعين عليها حمايتهم".
وأشار إلى أن الطريق إلى السلام "لا يمكن أن يكون عبر ترسيخ القمع والاحتلال بل عبر إنهائهما" مشددا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع وعندها "ستكون معالجة عواقب الصراع ممكنة".
وأكد السفير منصور أن "الفلسطينيين ليسوا بشرا من درجة أدنى ولن يقبلوا أبدا الحديث الذي ينزع عنهم إنسانيتهم ويحرمهم من حقوقهم ويتجاهل احتلال الأرض والقمع".
ونبه إلى أن الحق في الأمن لا يجب أن يلغي حق دولة في تقرير مصيرها قائلا "إن كفالة حقنا في تقرير المصير هو المسار الوحيد باتجاه تحقيق السلام والأمن المشتركين".
وتطرق المسؤول الفلسطيني إلى أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية خلال الأيام المقبلة في القاهرة.
ودعا المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور جميع صانعي السلام والمؤمنين بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي إلى التمسك بالرؤية التي تتضمنها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة واتخاذ التدابير الضرورية لضمان الامتثال لها.
وأطلقت حركة حماس الفلسطينية أمس عملية (طوفان الأقصى) ضد الاحتلال الإسرائيلي ورشقت خلالها مستوطنات الاحتلال بآلاف الصواريخ تزامنا مع اقتحامات برية وبحرية لمواقع قوات الاحتلال ردا على الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته. (النهاية)
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