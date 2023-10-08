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المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة يناشد المجتمع الدولي وقف العنف في غزة فورا

10/8/2023 11:26:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 8 - 10 (كونا) -- ناشد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور اليوم الأحد المجتمع الدولي الإيقاف الفوري للعنف الدائر وسفك الدماء وإنهاء الإغلاق المفروض على قطاع غزة وفتح الأفق السياسي.
وقال السفير منصور في تصريح صحفي قبل عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مغلقا حول الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية "حذرت المجلس شهرا بعد الآخر من إفلات إسرائيل من المحاسبة على ما يرتكب ضد الفلسطينيين والتقاعس الدولي بهذا الشأن".
وأضاف منصور أن الحديث عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها "سيترجم بأنه ترخيص بالقتل وسيقود إلى نفس المسار الذي قاد بنا إلى هنا".
وأبدى تساؤله عن الحماية الدولية التي من المفترض أن تكفل للشعب الفلسطيني عندما "تنتهك القوة القائمة بالاحتلال القانون الدولي وتضر من يتعين عليها حمايتهم".
وأشار إلى أن الطريق إلى السلام "لا يمكن أن يكون عبر ترسيخ القمع والاحتلال بل عبر إنهائهما" مشددا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع وعندها "ستكون معالجة عواقب الصراع ممكنة".
وأكد السفير منصور أن "الفلسطينيين ليسوا بشرا من درجة أدنى ولن يقبلوا أبدا الحديث الذي ينزع عنهم إنسانيتهم ويحرمهم من حقوقهم ويتجاهل احتلال الأرض والقمع".
ونبه إلى أن الحق في الأمن لا يجب أن يلغي حق دولة في تقرير مصيرها قائلا "إن كفالة حقنا في تقرير المصير هو المسار الوحيد باتجاه تحقيق السلام والأمن المشتركين".
وتطرق المسؤول الفلسطيني إلى أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية خلال الأيام المقبلة في القاهرة.
ودعا المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور جميع صانعي السلام والمؤمنين بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي إلى التمسك بالرؤية التي تتضمنها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة واتخاذ التدابير الضرورية لضمان الامتثال لها.
وأطلقت حركة حماس الفلسطينية أمس عملية (طوفان الأقصى) ضد الاحتلال الإسرائيلي ورشقت خلالها مستوطنات الاحتلال بآلاف الصواريخ تزامنا مع اقتحامات برية وبحرية لمواقع قوات الاحتلال ردا على الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته. (النهاية)

ع س ت / ه س ص



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