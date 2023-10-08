أمطار متفرقة في مختلف المناطق اليوم قد تكون مصحوبة بالرعد والبرد غدًا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الأول (بترا)-تكون الأجواء اليوم الاثنين، خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتدريجيا مع ساعات ما بعد الظهر تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تزداد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا ومعتدلة الحرارة بوجه عام، مع سقوط زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة في ساعات الصباح قد تكون مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد احياناً، وتدريجياً مع ساعات المساء تميل الأجواء الى الاستقرار التدريجي، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتكون الأجواء الأربعاء، خريفية معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
تبقى الأجواء الخميس، خريفية معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 - 18 درجات مئوية، وفي غرب عمان 27 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 15 وفي مرتفعات الشراة 26 - 14، وفي مناطق البادية 34 - 19، وفي مناطق السهول 29 - 18، وفي الأغوار الشمالية 34 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 36 - 24، وفي البحر الميت 35 - 23، وفي خليج العقبة 35 - 23 درجة مئوية.
-- (بترا)
م ح/ع ط
09/10/2023 01:37:03
MENAFN08102023000117011021ID1107209331
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.