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أمطار متفرقة في مختلف المناطق اليوم قد تكون مصحوبة بالرعد والبرد غدًا

10/8/2023 11:26:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول (بترا)-تكون الأجواء اليوم الاثنين، خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتدريجيا مع ساعات ما بعد الظهر تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تزداد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا ومعتدلة الحرارة بوجه عام، مع سقوط زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة في ساعات الصباح قد تكون مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد احياناً، وتدريجياً مع ساعات المساء تميل الأجواء الى الاستقرار التدريجي، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتكون الأجواء الأربعاء، خريفية معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
تبقى الأجواء الخميس، خريفية معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 - 18 درجات مئوية، وفي غرب عمان 27 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 15 وفي مرتفعات الشراة 26 - 14، وفي مناطق البادية 34 - 19، وفي مناطق السهول 29 - 18، وفي الأغوار الشمالية 34 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 36 - 24، وفي البحر الميت 35 - 23، وفي خليج العقبة 35 - 23 درجة مئوية.
-- (بترا)
م ح/ع ط
09/10/2023 01:37:03

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