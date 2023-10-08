رشقات صاروخية فلسطينية صوب تل أبيب وعسقلان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 9 تشرين الأول (بترا)- أطلقت كتائب القسام وسرايا القدس، مساء أمس الأحد وصباح اليوم الاثنين، رشقات صاروخية كبيرة صوب مدينتي تل أبيب وعسقلان.
وأعلنت كتائب القسام قصف مطار "بن غوريون" الإسرائيلي في تل أبيب برشقة صاروخية، وتوجيه ضربة صاروخية لمدينة عسقلان بـ100صاروخ ردا على الجرائم المتواصلة واستهداف البيوت المدنية الأمنة، ضمن معركة طوفان الأقصى.
كما أعلنت سرايا القدس استهداف مدينة تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة، ضمن معركة طوفان الأقصى. وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال عن أضرار جراء سقوط صاروخ من غزة استهدف مبنى بشكل مباشر في عسقلان.
--(بترا)
م.ف/أز/ ع ط
09/10/2023 00:33:02
MENAFN08102023000117011021ID1107209330
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