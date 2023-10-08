رشقات صاروخية فلسطينية صوب تل أبيب وعسقلان

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 9 تشرين الأول (بترا)- أطلقت كتائب القسام وسرايا القدس، مساء أمس الأحد وصباح اليوم الاثنين، رشقات صاروخية كبيرة صوب مدينتي تل أبيب وعسقلان.

وأعلنت كتائب القسام قصف مطار "بن غوريون" الإسرائيلي في تل أبيب برشقة صاروخية، وتوجيه ضربة صاروخية لمدينة عسقلان بـ100صاروخ ردا على الجرائم المتواصلة واستهداف البيوت المدنية الأمنة، ضمن معركة طوفان الأقصى.

كما أعلنت سرايا القدس استهداف مدينة تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة، ضمن معركة طوفان الأقصى. وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال عن أضرار جراء سقوط صاروخ من غزة استهدف مبنى بشكل مباشر في عسقلان.

--(بترا)

م.ف/أز/ ع ط

09/10/2023 00:33:02

