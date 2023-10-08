يديعوت احرنوت : الفصائل الفلسطينية أسرت من 150 إلى 200 إسرائيلي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 9 تشرين أول (بترا) - ذكرت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية اليوم أن عدد الإسرائيليين الذين أسرتهم الفصائل الفلسطينية منذ يوم أول أمس السبت ونقلتهم إلى قطاع غزة يتراوح ما بين 150 و200 أسير إسرائيلي .
وقالت الصحيفة العبرية إنه لغاية الآن ليس لدى الحكومة الإسرائيلية أرقام واضحة حول هذا الموضوع .
وكانت حركة الجهاد الإسلامي أعلنت امس أن لديها 30 أسيرا إسرائيليا خلال دخول فصائل الفلسطينية أمس إلى المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، لكن كتائب القسام لم تعلن كم أسرت خلال المعركة المستمرة منذ صباح السبت .
وقدرت مصادر مطلعة للصحيفة الإسرائيلية عدد الأسرى بالمئات وأن جميع الفصائل في غزة تمتلك أسرى إسرائيليين.
--(بترا )
م . ف/ ع ط
09/10/2023 00:22:10
MENAFN08102023000117011021ID1107209329
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