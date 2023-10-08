استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 9 تشرين أول (بترا) - استشهد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم خلال مواجهات اندلعت عند مدخل بلدة بيتا، جنوب مدينة نابلس.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل في بيان له ، أن طواقم الإسعاف نقلت شابا مصابا بالرصاص الحي في رقبته خلال المواجهات التي اندلعت على مدخل بيتا، حيث وصفت حالته بالخطيرة وأعلن الأطباء عن استشهاده لاحقا.

--(بترا)

م . ف/أز/ ع ط

09/10/2023 00:13:12

