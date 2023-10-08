استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس
التاريخ
10/8/2023 11:26:48 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 9 تشرين أول (بترا) - استشهد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم خلال مواجهات اندلعت عند مدخل بلدة بيتا، جنوب مدينة نابلس.
وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل في بيان له ، أن طواقم الإسعاف نقلت شابا مصابا بالرصاص الحي في رقبته خلال المواجهات التي اندلعت على مدخل بيتا، حيث وصفت حالته بالخطيرة وأعلن الأطباء عن استشهاده لاحقا.
--(بترا)
م . ف/أز/ ع ط
09/10/2023 00:13:12
MENAFN08102023000117011021ID1107209328
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