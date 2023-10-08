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الملك والرئيس الفرنسي يبحثان ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في غزة ومحيطها

10/8/2023 11:26:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا)-بحث جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في غزة ومحيطها.
وحذر جلالته من أن الأوضاع ستستمر بالتفاقم في ظل غياب حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لافتا إلى التداعيات الخطيرة للتصعيد بين الجانبين على أمن المنطقة بأكملها.
وتم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن وفرنسا، وضرورة الدفع باتجاه ضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.
--(بترا)
أز/ع ط
08/10/2023 23:59:11

MENAFN08102023000117011021ID1107209327

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