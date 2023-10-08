القسام: أسر عدد من جنود الاحتلال واقتيادهم إلى غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 8 تشرين الأول (بترا)- أعلن الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن تمكن مقاتلي القسام من اقتياد عدد كبير من أسرى قوات الاحتلال إلى قطاع غزة اليوم الأحد.
وأشار خلال تسجيل صوتي بثته قناة الأقصى الفضائية، مساء اليوم إلى تمكن القسام من الوصول إلى منطقة مفكاعيم وخاضوا اشتباكات ضارية أدت إلى قتل وإصابة عدد كبير من قوات الاحتلال.
وأكد تمكن كتائب القسام من الوصول إلى جنوب عسقلان المحتلة، مبينا أن قوات القسام ما تزال موجودة وتدير القتال في منطقة مفلاسيم.
وأوضح أن المقاتلين تمكنوا من الانسحاب من قاعدة أورين بعد الانتهاء من مهمتها والإجهاز على عدد كبير من قوات الاحتلال.
--(بترا)
أش/أز
08/10/2023 23:46:38
MENAFN08102023000117011021ID1107209326
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