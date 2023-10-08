القسام: أسر عدد من جنود الاحتلال واقتيادهم إلى غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 8 تشرين الأول (بترا)- أعلن الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن تمكن مقاتلي القسام من اقتياد عدد كبير من أسرى قوات الاحتلال إلى قطاع غزة اليوم الأحد.

وأشار خلال تسجيل صوتي بثته قناة الأقصى الفضائية، مساء اليوم إلى تمكن القسام من الوصول إلى منطقة مفكاعيم وخاضوا اشتباكات ضارية أدت إلى قتل وإصابة عدد كبير من قوات الاحتلال.

وأكد تمكن كتائب القسام من الوصول إلى جنوب عسقلان المحتلة، مبينا أن قوات القسام ما تزال موجودة وتدير القتال في منطقة مفلاسيم.

وأوضح أن المقاتلين تمكنوا من الانسحاب من قاعدة أورين بعد الانتهاء من مهمتها والإجهاز على عدد كبير من قوات الاحتلال.

--(بترا)

أش/أز

08/10/2023 23:46:38