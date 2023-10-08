عبد الباسط حمودة وأبو الليف فى ديو جديد.. اعرف التفاصيل

(MENAFN
- Youm7) انتهى الفنان
عبد الباسط حمودة
من تسجيل ديو جديد يشاركه فيها الفنان نادر أبو الليف من كلمات
مصطفى حسن والحان محمد عبد المنعم وتوزيع محمد عباس، وسوف يتم تصويرها خلال الأيام المقبلة لطرحها على كل المنصات الإلكترونية والمحطات الفضائية بمجرد من الانتهاء من تجهيزها.
نادر أبو الليف
يذكر أن الفنان عبد الباسط حمودة، قال إنه عندما دخل مجال الغناء خضع لاختبارات قوية، مضيفًا: "عندما دخلت المهنة امتحنت على أيد ناس تخض زي، سيد مكاوى وحلمى بكر، وعمار الشريعى، وعفاف راضى، واتعلمت المزيكا والغناء من الشارع مش هقولك أنا خريج معهد".
وأضاف خلال لقائه ببرنامج التاسعة مع الإعلامى يوسف الحسينى: الناس كلها كانت تحب بعض وكنا نتجمع كلنا على قهاوى محمد على ما كانش في غيرة خالص كان في محبة ولو ما جيتش كنت اروح اسأل عليك، والعزبى كان يقولى انت جميل بس اعمل كذا وكانوا بيحبونا وبيشجعونا وكنا بنتقابل في شغل وكنا نسأل على بعض وناكل مع بعض ولا في غيرة والكلام اللى بنسمعه.
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