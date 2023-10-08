عبد الباسط حمودة وأبو الليف فى ديو جديد.. اعرف التفاصيل

MENAFN - Youm7) انتهى الفنانعبد الباسط حمودةمن تسجيل ديو جديد يشاركه فيها الفنان نادر أبو الليف من كلماتمصطفى حسن والحان محمد عبد المنعم وتوزيع محمد عباس، وسوف يتم تصويرها خلال الأيام المقبلة لطرحها على كل المنصات الإلكترونية والمحطات الفضائية بمجرد من الانتهاء من تجهيزها.

نادر أبو الليف

يذكر أن الفنان عبد الباسط حمودة، قال إنه عندما دخل مجال الغناء خضع لاختبارات قوية، مضيفًا: "عندما دخلت المهنة امتحنت على أيد ناس تخض زي، سيد مكاوى وحلمى بكر، وعمار الشريعى، وعفاف راضى، واتعلمت المزيكا والغناء من الشارع مش هقولك أنا خريج معهد".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج التاسعة مع الإعلامى يوسف الحسينى: الناس كلها كانت تحب بعض وكنا نتجمع كلنا على قهاوى محمد على ما كانش في غيرة خالص كان في محبة ولو ما جيتش كنت اروح اسأل عليك، والعزبى كان يقولى انت جميل بس اعمل كذا وكانوا بيحبونا وبيشجعونا وكنا بنتقابل في شغل وكنا نسأل على بعض وناكل مع بعض ولا في غيرة والكلام اللى بنسمعه.