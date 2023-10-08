فيلم A Haunting In Venice يحقق 92 مليون دولار عالميا حول العالم

MENAFN - Youm7) حقق فيلم A Haunting In Venice إيرادات وصلت إلى 92 مليونا و 199 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 15 سبتمبر الماضى، العمل من إنتاج شركة ديزنى، ووصلت مدته إلى ساعة و 43 دقيقة.

وانقسمت إيرادات فيلم A Haunting In Venice بين 33 مليونا و 681 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و 58 مليونا و517 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

فيلم A Haunting In Venice بطولة كينيث براناه، ميشيل يوه، جايمي دورنان، إيما لايرد، كيلي ريلي، كايلي ألين، تينا فاي، أمير المصري ويدور حول جريمة قتل غامضة، حينما حضر هيركل بوارو المتقاعد من مهنته منذ سنوات، ويقيم في فينيسيا، جلسة تحضير أرواح تسفرعن مقتل أحد الحاضرين، وينطلق في رحلة كشف اللغز كعادته.

وكانت قد بدأت دور العرض في مصر والدول العربية في عرض الفيلم الأمريكي البريطاني A Haunting In Venice والذي ظهر به النجم أمير المصري كضيف شرف،

A Haunting In Venice يعد استكمالا لسلسلة أفلام المحقق هيركل بوارو، عن قصة لأجاثا كريستي، ويقوم فيه أمير المصري بدور أليساندرو لونجو وهو رجل يأمل في جذب انتباه هيركيول بوارو للمساعدة في حل لغز شخصي داخل عائلته.



