محمد إمام يبدأ تصوير مسلسله الجديد كوبرا شهر نوفمبر المقبل

MENAFN - Youm7) ينتهى خلال الأيام المقبلة النجم محمد إمام من تصويرفيلمه "اللعب مع العيال" على أن يبدء بعدها فورا بالتجهيز لمسلسله الجديد" كوبرا " إخراج أحمد رفعت وتأليف أحمد محمود أبو زيد الذى سيبدأ تصوير مشاهده فى شهر نوفمبر المقبل.

وفي سياق متصل يصور حاليا النجم محمد إمام فيلمه الجديد "اللعب مع العيال" والذى يجسد فيه شخصية "مدرس تاريخ"، والفيلم من إخراج المخرج الكبير شريف عرفة، حيث انتهى إمام وفريق العمل من تصوير مشاهد مدينة الغردقة، ومن المقرر أن ينتقل فريق العمل إلى ديكورات أخرى، حيث من المتوقع أن ينتهى إمام من تصوير العمل منتصف الشهر المقبل على أقصى تقدير ليتفرغ لتحضيرات مسلسله الجديد.ويشارك في بطولة فيلم "اللعب مع العيال" كل من: بيومى فؤاد، مصطفى غريب، أسماء جلال، باسم سمرة، ويزو، وعدد كبير من ضيوف الشرف، والفيلم من تاليف وإخراج شريف عرفةيذكر أن قال المخرج أحمد شفيق، إن مسلسله الجديد "كوبرا" بطولة النجم محمد إمام وتأليف أحمد محمود أبو زيد، ما زال في مراحل الكتابة ولم يتم اختيار أى فنان إلى الآن.وأضاف أحمد شفيق، فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، إن مسلسل محمد عادل إمام الجديد "كوبرا" من المقرر أن يُعرض في رمضان 2024، وانتهى الكاتب والمؤلف أحمد محمود أبو زيد من كتابة 10 حلقات فقط، نافيا اختيار أي فنان للمسلسل إلى الآن، ومن المقرر أن ينتهي كتابة العمل كاملا قبل بداية التصوير.