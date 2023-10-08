ما الجوع الكذاب وكيف تتخلص منه؟.. درب عقلك ووفر خيارات صحية

(MENAFN
- Youm7) الجوع الكاذب أو "الجوع الكذاب" هو الشعور بالرغبة في تناول الطعام دون أن تكون جائعا من الأساس، الأمر الذي يدفع الشخص إلى تناول كمية كبيرة من الطعام خاصة في فترة الليل، ومن ثم زيادة الوزن، وقد يتحول الطعام إلى إدمان، وشراهة دون شعور بالشبع مهما أكلت، لذا نستعرض كيفية معرفة
الجوع الكذاب
والتخلص منه وفقاً لموقع "Metro" كما يلي.
الطعام الشعور بألم الجوع دون سبب
يعتبر الشعور بألم الجوع خدعة نفسية للكثير من الأشخاص المصابين بالتوتر والقلق، ويحاولون تخفيف حدة هذه المشاعر بتناول الطعام حتى دون الشعور بالجوع الفعلي، ولكنه شعور مخادع وكاذب، كما يعتبر الجوع الكذاب غطاء أمان نفسي يريح بعض الأشخاص في أوقات التوتر أو الإحباط أو الملل.
لن تحدد ما تأكله
الجوع الكاذب يجبر الشخص على تناول أي طعام، مقلي مشوي مطبوخ أو حتى ملىء بالدهون، دون تفعيل حاسة التذوق، يأكل فقط، الأكل لأجل الأكل دون تحديد هدف لتناول هذه الكمية وهذه الأنواع من الأطعمة.
تناول الطعام كيفية التخلص من الجوع الكذاب توفير الخضراوات والفاكهة
لكي نتمكن من التخلص من هذا الشعور إذا كنا بالفعل لدينا علامات الجوع الكذاب هو توفير كمية معقولة في الثلاجة من الخضراوات والفاكهة لكي يمكننا تناولها إذا حدث هجوم نفسي للجوع الكذاب، وبتلك الطريقة يمكن توجيه شهيتك لتناول طعام صحي.
درب عقلك
يجب علينا أيضاً تدريب عقولنا على ان هذا الشعور كاذب، خاصة إذا قمنا بتناول الطعام ووجباتنا في يومنا بشكل كامل، مثل الفطار والغذاء والعشاء، فأي وجبة أخرى نريديها هي وجبة كاذبة ليس لها فائدة سوى إضافة بعض الكيلو جرامات إلى أوزاننا.
غير هوايتك
قد يتحول الجوع الكذاب إلى هواية، فبعضنا لا يجد شيئا يفعله في وقت فراغه غير تحضير الطعام وتناوله، لذا يمكن تغيير هذه الهواية إلى القراءة أو متابعة فيلم أو ممارسة رياضة خفيفة.
حلويات
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