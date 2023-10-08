ما الجوع الكذاب وكيف تتخلص منه؟.. درب عقلك ووفر خيارات صحية

MENAFN - Youm7) الجوع الكاذب أو "الجوع الكذاب" هو الشعور بالرغبة في تناول الطعام دون أن تكون جائعا من الأساس، الأمر الذي يدفع الشخص إلى تناول كمية كبيرة من الطعام خاصة في فترة الليل، ومن ثم زيادة الوزن، وقد يتحول الطعام إلى إدمان، وشراهة دون شعور بالشبع مهما أكلت، لذا نستعرض كيفية معرفةالجوع الكذابوالتخلص منه وفقاً لموقع "Metro" كما يلي.

الطعام الشعور بألم الجوع دون سبب

يعتبر الشعور بألم الجوع خدعة نفسية للكثير من الأشخاص المصابين بالتوتر والقلق، ويحاولون تخفيف حدة هذه المشاعر بتناول الطعام حتى دون الشعور بالجوع الفعلي، ولكنه شعور مخادع وكاذب، كما يعتبر الجوع الكذاب غطاء أمان نفسي يريح بعض الأشخاص في أوقات التوتر أو الإحباط أو الملل.

لن تحدد ما تأكله

الجوع الكاذب يجبر الشخص على تناول أي طعام، مقلي مشوي مطبوخ أو حتى ملىء بالدهون، دون تفعيل حاسة التذوق، يأكل فقط، الأكل لأجل الأكل دون تحديد هدف لتناول هذه الكمية وهذه الأنواع من الأطعمة.

تناول الطعام كيفية التخلص من الجوع الكذاب توفير الخضراوات والفاكهة

لكي نتمكن من التخلص من هذا الشعور إذا كنا بالفعل لدينا علامات الجوع الكذاب هو توفير كمية معقولة في الثلاجة من الخضراوات والفاكهة لكي يمكننا تناولها إذا حدث هجوم نفسي للجوع الكذاب، وبتلك الطريقة يمكن توجيه شهيتك لتناول طعام صحي.

درب عقلك

يجب علينا أيضاً تدريب عقولنا على ان هذا الشعور كاذب، خاصة إذا قمنا بتناول الطعام ووجباتنا في يومنا بشكل كامل، مثل الفطار والغذاء والعشاء، فأي وجبة أخرى نريديها هي وجبة كاذبة ليس لها فائدة سوى إضافة بعض الكيلو جرامات إلى أوزاننا.

غير هوايتك

قد يتحول الجوع الكذاب إلى هواية، فبعضنا لا يجد شيئا يفعله في وقت فراغه غير تحضير الطعام وتناوله، لذا يمكن تغيير هذه الهواية إلى القراءة أو متابعة فيلم أو ممارسة رياضة خفيفة.

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