حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 9 أكتوبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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- Youm7) نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد كل الأبراج. ولمعرفة تفاصيل توقعات الأبراج وحظك اليوم تابع التقرير التالي:
برج القوس.. حظك اليوم الإثنين 9 أكتوبر: الأحوال تتحسن
برج القوس من اكثر الأبراج تقلباً للمزاج، يتميز بالعصبية الشديدة التي لا يمكن التنبوء بها، والعاطفية الشديدة ايضاً، على الرغم من الذكاء الفريد والشجاعة المطلقة التي تصل لحد التهور احياناً، ببساطة هو برج الدرجة النهائية في كل صفاته
برج القوس في حظك اليوم 9 أكتوبر
شخصية برج القوس حساسة وصاحبه قلب طيب ولكنها تتخفى وراء ستار من الحدة الشديدة، عنيد بدرجة كبيرة ولكنه صادق المشاعر، يتحمل المسئوليات بجدية ومرن نسبياً، لا يقبل القيود ويكره الروتين والحياة اليومية البسيطة
مشاهير برج القوس
ومن مشاهير برج القوس الأديب نجيب محفوظ والفنانة ميرفت امين ، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى
برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهني
حاول الاستماع للأراء الأخرى قبل طرح رأيك حتى تستكمل الصورة كلها، وحاول الاستزادة لمعارفك فانها تحسن من قدرتك على اختيار الاصوب، وستحسن من وضعك المادي والمعنوي في الفترة المقبلة
برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفي
لا يمكن لعلاقة ان تستمر وكل فرد متمسك برأيه، حاول التنازل قليلاً، او التوصل لحلول وسط ترضي كافة الاطراف، الحياة مشاركة وليست علاقة ندية تقوم بفوز كل طرف على الاخر او التحكم فيه، استمع وبعدها قرر، ولكن استمع اولاً
برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحي
تحتاج لمعاودة تمارين التنفس والرياضات الذهنية كالشطرنج او الدومينو مع اصدقائك او عائلتك من وقت لاخر، ستساعدك على افراغ عقلك وقلبك من كل مشاعر سلبية قد تجتاحك من وقت لاخر، افرغ طاقتك السلبية اولا بأول
برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
تتحسن الأحوال بشكل كبير الفترة المقبلة، نتيجة لتحسن رؤيتك للامور، واكتسابك ما يكفي من الخبرة للحكم بشكل منضبط وفعال في امور حياتية مهمة، قد تبدو بانها بسيطة في البداية ولكنها تحمل اثاراً اكثر عمقاً كلما مر بها الزمن
برج الجدي.. حظك اليوم الإثنين 9 أكتوبر: تجنب الغرور
برج الجدي من الأبراج القادرة على اتخاذ قرارات في اوقات صعبة، قيادي وصاحب شخصية طاغية ومميزة، يستطيع اجتذاب الاخرين بسهولة، واثق بذاته وقراراته، معتد وواثق بنفسه، شجاع ومتهور ولكنه مسئول
برج الجدي في حظك اليوم 9 أكتوبر
شخصية برج الجدي من الشخصيات المزاجية متقلبة المزاج، لذا ينبغي التعامل معه بحرص ودقة، عملي وملتزم بقراراته، يتحمل تبعاتها في شجاعة، ذكي وواقعي وعقلاني، صاحب ذهن حاضر وقدرة على تقييم الاحداث
مشاهير برج الجدي
ومن مشاهير برج الجدي الفنانة دنيا سمير غانم، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدي على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى
برج الجدي حظك اليوم على الصعيد المهني
لا تتخذ قرارات بناء على رؤيتك بدون دراسة متانية للموضوع، الاعتداد بالذات أحياناً ما تتشابه مع الغرور الذي يجب أن تتجنبه، قدراتك جيدة ولكن يمكن تطويرها للمواكبة مع المستحدثات، لا تتعامل مع الأشياء الجديد بالمنطق القديم
برج الجدي حظك اليوم على الصعيد العاطفي
حاول ابداء الاهتمام بعلاقاتك الشخصية وبخاصة علاقتك مع اسرتك وشريكك، لا تحاول الاستئثار بالرأي منفرداً، بل استشير، فتلك من صفات القادة ايضاً، وبخاصة عندما يكون قراراتك ستنعكس عليهم
برج الجدي حظك اليوم على الصعيد الصحي
مزاجيتك يمكن تطويعها من خلال الرياضة والتامل والراحة من وقت لأخر، وأيضاً قراءة كتب في مجال تخصصك مما ستزيد من معارفك وتمكنك من التفكير بشكل اكثر ابداعية عما ذي قبل
برج الجدي وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
المرحلة الحالية هي مرحلة تغييرات في العديد من المناحي ولكنها مع ذلك ستمكنك من التطور في كافة المجالات وسنعكس اثرها في اقرب وقت ممكن، فلا تلتفت لاراء الاخرين ولا لأنتقاداتهم، بل اسعي لنفسك وذاتك أولاً قبل أي أحد.
برج الحوت.. حظك اليوم الإثنين 9 أكتوبر: تحتاج لتنظيم عملك
برج الحوت رومانسي عاطفي حالم، مبدع وخلاق ومبتكر، ولكنه مهمل ومستهتر على الاغلب، مرن في قراراته، كسول نسبياً، قادر على تحويل السلبيات لإيجابيات وقادر على اقناع الاخرين بوجهه نظره بشكل اكثر فاعلية
برج الحوت في حظك اليوم 9 أكتوبر
شخصية برج الحوت قد تبدو بأنها سلبية ولكنها على العكس من كل ذلك، فهي شخصية فريدة من نوعها قادرة على التعامل مع مختلف الشخصيات بلا استثناء، يرفض القيود والروتين، يعشق الحرية والتفكير بلا قيود.
مشاهير برج الحوت
ومن مشاهير برج الحوت الفنان حمادة هلال والفنانة يسرا ، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى
برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهني
لا تحتاج في عملك إلا مجرد التنظيم، نظم وقتك بنفسك وألزم نفسك بجدول عمل تتبعه، تلك هي النصيحة الوحيدة التي يريدها الحوت للوصول لكل ما يريد تحقيقه
برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفي
مشاعرك عزيزة وغالية فلا تضعها في غير موضعها، ولا تكسر قلبك بيدك، استمر واسعى لذاتك أولاً وحبها، فلن تجد من يحبك إن لم تحب نفسك بالقدر الكافي، حاول أن تقدر نفسك وتخبرها دائماً أنها تستحق الأفضل.
برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحي
النظام والروتين الذي تضعه لنفسك كفيل لتحسين وضعك الصحي البدني والنفسي، فأنت مصدر الالزم والتغيير، حاول الحصول على مبتغاك من خلال اطار تضغه لنفسك وتحدى قدراتك الحالية، للوصول لافضل نسخة من نفسك
برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
الفترة السابقة كان هناك تحسن كبير ولكنه ما لبث ان تراجع مؤخراً، لا تدع الأفكار السلبية تنسرب بداخلك من جديد، انتظر حتى تصل وتحكم في حياتك بالشكل الذي تراه مناسباً، لا تتراجع حالياً حتى لا تضيع كل نجاحاتك السابقة، مستقبلك وشكله ترسمه انت حالياً بيديك.
برج الدلو.. حظك اليوم الإثنين 9 أكتوبر: تحتاج ممارسة الرياضة
برج الدلو من الأبراج المتوازنه في كل شيء، صاحب مزاج معتدل، مرح وبشوش، عملي في الاغلب، نشيط ويستطيع التأقلم مع الأحداث، حساس ويستطيع كسب ثقة الأخرين بسهولة.
برج الدلو في حظك اليوم 9 أكتوبر
شخصية برج الدلو مميزة بنشرها البهجة لكل من حولها، صاحبه مزاج متقلب ولكنها تصفى بسهولة، يسعى لتطوير نفسه وامكانياته بكل السبل المتاحة، طيب وهاديء ويعشق اللمة
مشاهير برج الدلو
ومن مشاهير برج الدلو الفنان آسر ياسين، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى
برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهني
تحتاج للتركيز في العمل بشكل اكثر جدية الفترة المقبلة، مع عدم تشتيت الذهن بأشياء غير مجدية في تلك الفترة، اسعى بأصرار وصبر وجهد وعمل للحصول على ما تريده، فلا تأتي النجاحات من اللهو والمرح
برج الدلو حظك اليوم على الصعيد العاطفي
اسرتك او شريك حياتك سيأخذك بجدية فقط ان استطعت ان تريه انه بمقدورك ان توفر له مستقبل افضل، ولا تحضر مشاكلك من خارج المنزل معك، حاول الفصل بشكل افضل وحاول تجنب اي اهمال في العلاقات الإنسانية
برج الدلو حظك اليوم على الصعيد الصحي
تحتاج في تلك الفترة إلى المزيد من ممارسة الرياضة لما فيها من تصفيه الذهن وتحسين التوتر، وستمكنك من التعامل مع المتغيرات اليومية التي من شأنها ان تعكر صفوك وسينعكس بالأثر على صحتك البدنية بالسلب
برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
فترة اختيارات وقرارات خاصة وشخصية تستطيع معها ان تحسن من وضعك المستقبلي، فهي فترة الفرصة الوحيدة التي من شأنها ان تقلب حياتك، فلا تهملها واغتنم اي فرصة قد تلوح لك في الأفق، تلك الفرص هي الأمل الأكبر في تحسين وضعك، فتعقل وخذ الأمور بجدية
برج العقرب.. حظك اليوم
الإثنين 9 أكتوبر:خطط مدهشة
مولود برج العقرب يتميز بعدة صفات منها أنه يمتلم ذكاء حاد خارق، وقادر على السيطرة على إنفعالاته بشكل كبير، ومن السهل مواجهة أي تحديات ويتعامل معها بذكاء فطرى.
برج العقرب في حظك اليوم
9
أكتوبر
مولود برج العقرب يتمتع بجاذبية عالية، وغموض، ويملك مشاعر مرهفة حساسة، ولديه قوة جبارة على تحقيق الخطط التي يضعها بكل سهولة لتصبح حقيقة على أرض الواقع.
مشاهير برج العقرب
ومن مشاهير برج العقرب الفنان خالد سليم ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهني:
حقق أحلامك لتصبح حقيقة على أرض الواقع لتشعر بالرضا، وأحكم على الآخرين من منظورك فأنت صاحب خبرة، وأعرف سبب تأخر الخطط التى يجب تسليمها، لتصل للقمة.
برج العقرب حظك اليوم
على الصعيد العاطفي:
خذ رأى شريك الحياة فى كل شئ تمر به، لأنه قادر على أعطائك الرأى الأمثل الذى يزيدك لا ينقصك، وأهتم به، وأجعله يسمع الحديث الرومانسى منك فى كل وقت، ليعرف أنك تحبه بحق.
برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحي:
أهتم بصحتك وأرتدى الملابس المناسبة للطقس، مع تناول الطعام الصحى الذى يحتوى على الخضروات والفاكهة الطازجة، مع التقليل من الزيوت فى الطعام، وأشرب الكثير من الماء.
برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
الخطط التى تضعها فى المشروع الذى تقوم عليه، مدهشة وعبقرية ولا يوجد شخص يمكنه أن يجد فيه ثغرة، ولأنك تمتلك ذكاء فطرى مميز، تجعل من حولك يعجب بك.
برج الأسد.. حظك اليوم
الإثنين 9 أكتوبر:أعتز بنفسك
مولود برج الأسد يتميز بعدة صفات منها أن لديه الطاقة الكبيرة على أن يحقق أهدافه بكل سهولة، ولا يحب أن يسمع الرأي الآخر ولا يشعر بالراحة عندما ينتقده أحد.
برج الأسد في حظك اليوم
9
أكتوبر
مولود برج الأسد يتمتع بالجود والكرم على كل من حوله، ولديه إخلاص شديد، ويعشق القرأة ولديه كتب كثيرة في مكتبته، ليعرف كل الأحداث الجديدة ويكون ملم بها.
مشاهير برج الأسد
ومن مشاهير برج الأسد الفنان الراحل فريد شوقى ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهني:
لا تتكاسل عن تحقيق أهدافك مهما كانت الصعوبات التي تتعرض لها، فهى أحلامك أنت، وكن على قدر المسؤلية، حتى تحصل على المكافأة التي تستحقها لعملك المنظم.
برج الأسد حظك اليوم
على الصعيد العاطفي:
أهتم بشريك الحياة وفاجئه كل فترة بهدية رقيقة تقديراً له، مع الذهاب إلى رحلة قصيرة لمكان جديد لتجديد الروابط العاطفية بينكما، لتعيش حياة سعيدة.
برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحي:
أبتعد عن التدخين بقدر المستطاع، للحفاظ على صحتك، ومارس رياضة الجرى لتحسن من رئتك وتستنشق الهواء النظيف، مع تناول طعام متوازن صحى.
برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
لا تقلل من الدور الذى تقوم به، وأعتز بنفسك وبجهودك وبقدراتك، مع التطوير من مهاراتك لتصبح أفضل نسخة جديدة لك، ولتحقق أهدافك على أرض الواقع.
برج العذراء.. حظك اليوم
الإثنين 9 أكتوبر: أعد التفكير
مولود برج العذراء يتميز بعدة صفات منها أنه يعشق التفاصيل الصغيرة والدقيقة، ويحب العمل بشكل منظم ومرتب بشكل كبير، وناجح في أي مجال يقوم به.
برج العذراء في حظك اليوم
9
أكتوبر
مولود برج العذراء يتمتع بالذكاء الكبير ولديه شعبية جارفة وأجتماعى من الطراز الأول، ويتوتر من اقل شيء ويشعر بالخجل بسرعة كبيرة لأى وقف يتعرض له.
مشاهير برج العذراء
ومن مشاهير برج العذراء الفنان
خالد النبوى ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهني:
أنت لديك شخصية هادئة مما يجعلك قادر على الصمود في وجه أي خلاف بكل سهولة، دون أي توتر أو خوف، وقادر على إتمام العمل وإصدار قرارت سريعة وصحيحة بشكل حكيم.
برج العذراء حظك اليوم
على الصعيد العاطفي:
عليك أن تختار الشخص الذى تحبه ولكن ليس على حساب كرامتك، فالحب يحرص على الكرامة وليس ضدها، فالشريك الذى لا يحترم حدودك ويحتويك أعد التفكير فيه مرة أخرى.
برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحي:
أنت تشعر بالسعادة عند ممارسة التمارين الرياضة كل صباح، فحاول إلا تتكاسل عن القيام بها، لتشعر بالبهجة، مع تناول الطعام الذى يحتوى على السعرات الحرارية القليلة.
برج العذراء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
عليك أن تتقبل التغير الذى يحدث في العمل، وتعلم من الأمور المستجدة حتى تحصل على خبرات متراكمة، وأسعى للعمل للخارج مع تعلم لغة لتساعدك على ذلك.
برج الميزان.. حظك اليوم
الإثنين 9 أكتوبر: تعامل بدون حساسية
مولود برج الميزان يتميز بعدة صفات منها أنه يحب العيش بلا أي قيود، للشعور بالحرية الزائدة، ولديه أصحاب كثر من لباقته الكبيرة، ولا يتقبل الرأي الآخر.
برج الميزان في حظك اليوم
9
أكتوبر
مولود برج الميزان يتمتع بشخصية جذابة، ومشاعر مرهفة غير عادية ورومانسى لأقصى حد، ويقدر المبادئ التي تربى عليها ولا يخالفها مهما كانت الأسباب.
مشاهير برج الميزان
ومن مشاهير برج الميزان الفنان مصطفى قمر ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهني:
عليك أن تفكر في الأفضل لك من خلال اختيار الطريق السليم الذى يجب أن تسلكه، لتحقق التوازن بين العمل وحياتك الخاصة، وخذ قرار حاسم بلا تردد.
برج الميزان حظك اليوم
على الصعيد العاطفي:
عليك أن تتحدث مع شريك الحياة بشكل عفوى دون ترتيب حتى لا تتعرض للأحراج، وتعرف عليه بكل شخصيته وأفكاره، حتى تجد أمر مشترك بينكما لتشعر بالإنجذاب.
برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحي:
عليك أن تقوم ببعض التمارين الرياضية بشكل منتظم دون أن تتسرع في النتائج للحصول على جسم رشيق ووزن مثالى، واختيار الطعام المفيد الذى يحتوى على البروتين والخضروات الطازجة.
برج الميزان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
عليك أن تتعامل في العمل بدون حساسية، وتعرف على شخصية الأشخاص من حولك، وصدق حدسك في التعامل معهم، ولا تخبر أسرارك لأى شخص، وكون كتوم.
برج الثور.. حظك اليوم
الإثنين 9 أكتوبر: لا تفوت الفرص
مولود برج الثور يتميز بعدة صفات منها أنه متفوق في حياته العملية بشكل واضح، ويساعد من يحتاجه في نفس الوقت، ولديه عزيمة وإرادة على تحقيق كل ما يريده بسهولة شديدة.
برج الثور في حظك اليوم
9
أكتوبر
مولود برج الثور يتمتع بأنه له ذكاء خارق وشخصية هادئة ولديه بعد نظر، ويفكر في الأمور من حوله بكل منطق وحكمة، ومن السهل الأعتماد عليه في كل موقف.
مشاهير برج الثور
ومن مشاهير برج الثور الفنانة أصالة
، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهني:
لا تفوت الفرص التى تجدها بين يديك فقد تجد أن ذلك وقتها لتنقلك إلى مكانة أخرى وحياة أخرى، ولا تلتفت إلى من يتحدث عنك بشكل سلبى فهو هدفه أن يوقع بك، فأبتعد عنه وتابع حياتك.
برج الثور حظك اليوم
على الصعيد العاطفي:
تعرف على شريك حياة جديد وأفتح قلبك له، وعش حياتك ما ينبغى، فأنت طيب القلب ولك الحق أن تعيش حياة سعيدة، مع أعطاء شريكك هدية بمناسبة عيد ميلاده.
برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحي:
مارس رياضة الجرى لتستمد منها النشاط والحيوية، وتناول وجبة الإفطار قبل الخروج من المنزل، لتشعر بالتركيز والأنتباه، مع عدم نسيان شرب الماء.
برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
تحدث بوجهة نظرك خلال الأجتماع بكل ثقة وبصوت مسموع عال، ولا تتردد فى أخبار الناس بأفكارك، ليعلم كم أنت مبدع بحق وتستحق الثناء والتقدير.
برج الجوزاء.. حظك اليوم الإثنين 9 أكتوبر: أعترف بحبك
مولود برج الجوزاء يتميز بعدة صفات منها أنه يكتسب الأصدقاء بسهولة شديدة لأنه يملك شعبة واسعة وحديث لبق، وأجتماعى بشكل كبير، يفتح له قلوب من حوله.
برج الجوزاء في حظك اليوم
9 أكتوبر
مولود برج الجوزاء يتمتع بأنه قادر على تجاوز كل المخاطر ويتعامل معها بشكل كبير، ويجد لها الحلول الصحيحة، ولديه مواهب يستخدمها في الكثير من أعماله.
مشاهير برج الجوزاء
ومن مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل أحمد رمزى ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهني:
حاول أن ترشد من نفقاتك فى تلك الأيام، ولا تشترى أى شئ لا تحتاج له، وأستثمر فى بعض المدخرات التى لديك، لتجنى منها أرباح متوقعة فى المستقبل القريب.
برج الجوزاء حظك اليوم
على الصعيد العاطفي:
أبحث عن حبك حياتك بشكل جاد حتى تجده ويجعل قلبك يخفق بحبه، وتشعر معه أن هو نصفك الآخر الذى كنت تبحث عنه، ولا تتركه حتى تعترف له بحبك.
برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد الصحي:
رياضة اليوجا من الأشياء الهامة التى تجعل الشخص سعيد ويشعر بالكثير من الراحة بعيد عن ضغوط الحياة المختلفة، مع الأهتمام بالطعام الذى تتناوله لتشعر بالصحة والنشاط.
برج الجوزاء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
قابل أصدقائك كل فترة ليعرف كل صديق ما الأحداث الجديدة التى حدثت مع إستعادة الذكريات والشعور بالسعادة والطاقة الإيجابية، وتنظيم يوم للذهاب لنزهة لطيفة مع العائلة.
برج الحمل.. حظك اليوم
الإثنين 9 أكتوبر:لا تؤجل المهام
مولود برج الحمل يتميز بعدة صفات منها أن لديه ذكاء قوى، وسرعة بديهة ويتقبل الرأي الأخر برحابة صدر وبسهولة، ويحب التحدث مع الأصدقاء، ويحب الأجواء الخيالية.
برج الحمل في حظك اليوم
9
أكتوبر
مولود برج الحمل يتمتع بأنه المرح والذهاب لبلاد جديدة ليكتشفها، مع الشعور بالمغامرة التي يعشقها، مع إمتلاك قلب كبير، ولا يحرص على المال في كثير من الأحيان.
مشاهير برج الحمل
ومن مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهني:
ركز في عملك ولا تحبط بشكل سريع، وعليك أن تصبر لأكبر وقت واعمل بجد، وضع خطط طويلة الآجل لمشروعك حتى تكون قادرا على تقييم نفسك كل فترة، لتشعر بالراحة.
برج الحمل حظك اليوم
على الصعيد العاطفي:
عليك أن توسع من دائرة معارفك لتتعرف على شريك حياة مستقبلى جديد، مع تقديره والأهتمام به، ودعمه طوال الوقت خاصة في عمله لأن نجاحه من نجاحك.
برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحي:
عليك أن تقلل من السكر في الطعام مع تناول حلوى بكميات صغيرة، لأن السكر ضار على الصحة، مع ممارس التمارين الرياضية في الهواء الطلق، لتشعر بالبهجة والنشاط.
برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
عليك أن تتحدث بوجهة نظرك في العمل بكل ثقة، ليعرف الجميع أن لديك أفكار إستثنائية خارج الصندوق، مع عدم تأجيل أي مهام أنت مكلف بها لوقت آخر لتشعر بالإنجاز.
برج السرطان.. حظك اليوم
الإثنين 9 أكتوبر: مارس هواية تحبها
مولود برج السرطان يتميز بعدة صفات منها أنه يتأثر من أي شيء يحدث من حوله، وشديد الرومانسية وعاطفى بشكل كبير، ويعشق الأهتمام والهداية التي تأتى له.
برج السرطان في حظك اليوم
9
أكتوبر
مولود برج السرطان يتمتع بأنه يمتلك حدس قوى ويفهم ما حوله بكل سهولة بشكل فطرى، وقادر على التأقلم مع الظروف المتغيرة التي يمر بها بكل ذكاء وحكمة.
مشاهير برج السرطان
ومن مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبى
، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهني:
تقبل النصيحة التى تأتيك من شخص عزيز، وحاول أن تمارس الهواية التى تحبها بجانب عملك لتشعر بالتميز، وأنك تحقق حتى ولو جزء صغير من الأشياء المحببة لديك.
برج السرطان حظك اليوم
على الصعيد العاطفي:
لا تغضب من شريك الحياة ولا تتركه وهو حزين، عليك أن تحتويه، وتشعره أن هام بالنسبة لك، وأجلس وأسمع كل حديثه فى الخلاف الذى يحدث بينكما بسبب عدم سماعك له من البداية.
برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحي:
الطعام الصحى الذى يحتوى على السعرات الحرارية هام بالنسبة لجسدك حتى تكون قادر على التقليل من الوزن الذى أكتسبته، لتعود من جديد لوزنك المثالى مرة أرخى.
برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
ضع خطة لرحلة قصيرة لقضاء وقت ممتع مع أسرتك تعويضاً عن كثرة إنشغالك فى العمل الفترة الماضية ولتسمع حكايات أبنائك وتعرف من هم أصدقائهم فى المدرسة.
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