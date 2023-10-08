حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 9 أكتوبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

MENAFN - Youm7) نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد كل الأبراج. ولمعرفة تفاصيل توقعات الأبراج وحظك اليوم تابع التقرير التالي:برج القوس.. حظك اليوم الإثنين 9 أكتوبر: الأحوال تتحسن

برج القوس من اكثر الأبراج تقلباً للمزاج، يتميز بالعصبية الشديدة التي لا يمكن التنبوء بها، والعاطفية الشديدة ايضاً، على الرغم من الذكاء الفريد والشجاعة المطلقة التي تصل لحد التهور احياناً، ببساطة هو برج الدرجة النهائية في كل صفاته

برج القوس في حظك اليوم 9 أكتوبر

شخصية برج القوس حساسة وصاحبه قلب طيب ولكنها تتخفى وراء ستار من الحدة الشديدة، عنيد بدرجة كبيرة ولكنه صادق المشاعر، يتحمل المسئوليات بجدية ومرن نسبياً، لا يقبل القيود ويكره الروتين والحياة اليومية البسيطة

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس الأديب نجيب محفوظ والفنانة ميرفت امين ، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى







برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهني

حاول الاستماع للأراء الأخرى قبل طرح رأيك حتى تستكمل الصورة كلها، وحاول الاستزادة لمعارفك فانها تحسن من قدرتك على اختيار الاصوب، وستحسن من وضعك المادي والمعنوي في الفترة المقبلة

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفي

لا يمكن لعلاقة ان تستمر وكل فرد متمسك برأيه، حاول التنازل قليلاً، او التوصل لحلول وسط ترضي كافة الاطراف، الحياة مشاركة وليست علاقة ندية تقوم بفوز كل طرف على الاخر او التحكم فيه، استمع وبعدها قرر، ولكن استمع اولاً

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحي

تحتاج لمعاودة تمارين التنفس والرياضات الذهنية كالشطرنج او الدومينو مع اصدقائك او عائلتك من وقت لاخر، ستساعدك على افراغ عقلك وقلبك من كل مشاعر سلبية قد تجتاحك من وقت لاخر، افرغ طاقتك السلبية اولا بأول

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

تتحسن الأحوال بشكل كبير الفترة المقبلة، نتيجة لتحسن رؤيتك للامور، واكتسابك ما يكفي من الخبرة للحكم بشكل منضبط وفعال في امور حياتية مهمة، قد تبدو بانها بسيطة في البداية ولكنها تحمل اثاراً اكثر عمقاً كلما مر بها الزمن

برج الجدي.. حظك اليوم الإثنين 9 أكتوبر: تجنب الغرور

برج الجدي من الأبراج القادرة على اتخاذ قرارات في اوقات صعبة، قيادي وصاحب شخصية طاغية ومميزة، يستطيع اجتذاب الاخرين بسهولة، واثق بذاته وقراراته، معتد وواثق بنفسه، شجاع ومتهور ولكنه مسئول

برج الجدي في حظك اليوم 9 أكتوبر

شخصية برج الجدي من الشخصيات المزاجية متقلبة المزاج، لذا ينبغي التعامل معه بحرص ودقة، عملي وملتزم بقراراته، يتحمل تبعاتها في شجاعة، ذكي وواقعي وعقلاني، صاحب ذهن حاضر وقدرة على تقييم الاحداث

مشاهير برج الجدي

ومن مشاهير برج الجدي الفنانة دنيا سمير غانم، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدي على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى







برج الجدي حظك اليوم على الصعيد المهني

لا تتخذ قرارات بناء على رؤيتك بدون دراسة متانية للموضوع، الاعتداد بالذات أحياناً ما تتشابه مع الغرور الذي يجب أن تتجنبه، قدراتك جيدة ولكن يمكن تطويرها للمواكبة مع المستحدثات، لا تتعامل مع الأشياء الجديد بالمنطق القديم

برج الجدي حظك اليوم على الصعيد العاطفي

حاول ابداء الاهتمام بعلاقاتك الشخصية وبخاصة علاقتك مع اسرتك وشريكك، لا تحاول الاستئثار بالرأي منفرداً، بل استشير، فتلك من صفات القادة ايضاً، وبخاصة عندما يكون قراراتك ستنعكس عليهم

برج الجدي حظك اليوم على الصعيد الصحي

مزاجيتك يمكن تطويعها من خلال الرياضة والتامل والراحة من وقت لأخر، وأيضاً قراءة كتب في مجال تخصصك مما ستزيد من معارفك وتمكنك من التفكير بشكل اكثر ابداعية عما ذي قبل

برج الجدي وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

المرحلة الحالية هي مرحلة تغييرات في العديد من المناحي ولكنها مع ذلك ستمكنك من التطور في كافة المجالات وسنعكس اثرها في اقرب وقت ممكن، فلا تلتفت لاراء الاخرين ولا لأنتقاداتهم، بل اسعي لنفسك وذاتك أولاً قبل أي أحد.

برج الحوت.. حظك اليوم الإثنين 9 أكتوبر: تحتاج لتنظيم عملك

برج الحوت رومانسي عاطفي حالم، مبدع وخلاق ومبتكر، ولكنه مهمل ومستهتر على الاغلب، مرن في قراراته، كسول نسبياً، قادر على تحويل السلبيات لإيجابيات وقادر على اقناع الاخرين بوجهه نظره بشكل اكثر فاعلية

برج الحوت في حظك اليوم 9 أكتوبر

شخصية برج الحوت قد تبدو بأنها سلبية ولكنها على العكس من كل ذلك، فهي شخصية فريدة من نوعها قادرة على التعامل مع مختلف الشخصيات بلا استثناء، يرفض القيود والروتين، يعشق الحرية والتفكير بلا قيود.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت الفنان حمادة هلال والفنانة يسرا ، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى







برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهني

لا تحتاج في عملك إلا مجرد التنظيم، نظم وقتك بنفسك وألزم نفسك بجدول عمل تتبعه، تلك هي النصيحة الوحيدة التي يريدها الحوت للوصول لكل ما يريد تحقيقه

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفي

مشاعرك عزيزة وغالية فلا تضعها في غير موضعها، ولا تكسر قلبك بيدك، استمر واسعى لذاتك أولاً وحبها، فلن تجد من يحبك إن لم تحب نفسك بالقدر الكافي، حاول أن تقدر نفسك وتخبرها دائماً أنها تستحق الأفضل.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحي

النظام والروتين الذي تضعه لنفسك كفيل لتحسين وضعك الصحي البدني والنفسي، فأنت مصدر الالزم والتغيير، حاول الحصول على مبتغاك من خلال اطار تضغه لنفسك وتحدى قدراتك الحالية، للوصول لافضل نسخة من نفسك

برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

الفترة السابقة كان هناك تحسن كبير ولكنه ما لبث ان تراجع مؤخراً، لا تدع الأفكار السلبية تنسرب بداخلك من جديد، انتظر حتى تصل وتحكم في حياتك بالشكل الذي تراه مناسباً، لا تتراجع حالياً حتى لا تضيع كل نجاحاتك السابقة، مستقبلك وشكله ترسمه انت حالياً بيديك.





برج الدلو.. حظك اليوم الإثنين 9 أكتوبر: تحتاج ممارسة الرياضة

برج الدلو من الأبراج المتوازنه في كل شيء، صاحب مزاج معتدل، مرح وبشوش، عملي في الاغلب، نشيط ويستطيع التأقلم مع الأحداث، حساس ويستطيع كسب ثقة الأخرين بسهولة.

برج الدلو في حظك اليوم 9 أكتوبر

شخصية برج الدلو مميزة بنشرها البهجة لكل من حولها، صاحبه مزاج متقلب ولكنها تصفى بسهولة، يسعى لتطوير نفسه وامكانياته بكل السبل المتاحة، طيب وهاديء ويعشق اللمة

مشاهير برج الدلو

ومن مشاهير برج الدلو الفنان آسر ياسين، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى







برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهني

تحتاج للتركيز في العمل بشكل اكثر جدية الفترة المقبلة، مع عدم تشتيت الذهن بأشياء غير مجدية في تلك الفترة، اسعى بأصرار وصبر وجهد وعمل للحصول على ما تريده، فلا تأتي النجاحات من اللهو والمرح

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد العاطفي

اسرتك او شريك حياتك سيأخذك بجدية فقط ان استطعت ان تريه انه بمقدورك ان توفر له مستقبل افضل، ولا تحضر مشاكلك من خارج المنزل معك، حاول الفصل بشكل افضل وحاول تجنب اي اهمال في العلاقات الإنسانية

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد الصحي

تحتاج في تلك الفترة إلى المزيد من ممارسة الرياضة لما فيها من تصفيه الذهن وتحسين التوتر، وستمكنك من التعامل مع المتغيرات اليومية التي من شأنها ان تعكر صفوك وسينعكس بالأثر على صحتك البدنية بالسلب

برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

فترة اختيارات وقرارات خاصة وشخصية تستطيع معها ان تحسن من وضعك المستقبلي، فهي فترة الفرصة الوحيدة التي من شأنها ان تقلب حياتك، فلا تهملها واغتنم اي فرصة قد تلوح لك في الأفق، تلك الفرص هي الأمل الأكبر في تحسين وضعك، فتعقل وخذ الأمور بجدية

برج العقرب.. حظك اليومالإثنين 9 أكتوبر:خطط مدهشة





مولود برج العقرب يتميز بعدة صفات منها أنه يمتلم ذكاء حاد خارق، وقادر على السيطرة على إنفعالاته بشكل كبير، ومن السهل مواجهة أي تحديات ويتعامل معها بذكاء فطرى.





برج العقرب في حظك اليومأكتوبر

مولود برج العقرب يتمتع بجاذبية عالية، وغموض، ويملك مشاعر مرهفة حساسة، ولديه قوة جبارة على تحقيق الخطط التي يضعها بكل سهولة لتصبح حقيقة على أرض الواقع.





مشاهير برج العقرب

ومن مشاهير برج العقرب الفنان خالد سليم ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهني:

حقق أحلامك لتصبح حقيقة على أرض الواقع لتشعر بالرضا، وأحكم على الآخرين من منظورك فأنت صاحب خبرة، وأعرف سبب تأخر الخطط التى يجب تسليمها، لتصل للقمة.





برج العقرب حظك اليومعلى الصعيد العاطفي:

خذ رأى شريك الحياة فى كل شئ تمر به، لأنه قادر على أعطائك الرأى الأمثل الذى يزيدك لا ينقصك، وأهتم به، وأجعله يسمع الحديث الرومانسى منك فى كل وقت، ليعرف أنك تحبه بحق.





برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحي:

أهتم بصحتك وأرتدى الملابس المناسبة للطقس، مع تناول الطعام الصحى الذى يحتوى على الخضروات والفاكهة الطازجة، مع التقليل من الزيوت فى الطعام، وأشرب الكثير من الماء.





برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

الخطط التى تضعها فى المشروع الذى تقوم عليه، مدهشة وعبقرية ولا يوجد شخص يمكنه أن يجد فيه ثغرة، ولأنك تمتلك ذكاء فطرى مميز، تجعل من حولك يعجب بك.

برج الأسد.. حظك اليومالإثنين 9 أكتوبر:أعتز بنفسك





مولود برج الأسد يتميز بعدة صفات منها أن لديه الطاقة الكبيرة على أن يحقق أهدافه بكل سهولة، ولا يحب أن يسمع الرأي الآخر ولا يشعر بالراحة عندما ينتقده أحد.





برج الأسد في حظك اليومأكتوبر

مولود برج الأسد يتمتع بالجود والكرم على كل من حوله، ولديه إخلاص شديد، ويعشق القرأة ولديه كتب كثيرة في مكتبته، ليعرف كل الأحداث الجديدة ويكون ملم بها.









مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد الفنان الراحل فريد شوقى ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهني:

لا تتكاسل عن تحقيق أهدافك مهما كانت الصعوبات التي تتعرض لها، فهى أحلامك أنت، وكن على قدر المسؤلية، حتى تحصل على المكافأة التي تستحقها لعملك المنظم.





برج الأسد حظك اليومعلى الصعيد العاطفي:

أهتم بشريك الحياة وفاجئه كل فترة بهدية رقيقة تقديراً له، مع الذهاب إلى رحلة قصيرة لمكان جديد لتجديد الروابط العاطفية بينكما، لتعيش حياة سعيدة.





برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحي:

أبتعد عن التدخين بقدر المستطاع، للحفاظ على صحتك، ومارس رياضة الجرى لتحسن من رئتك وتستنشق الهواء النظيف، مع تناول طعام متوازن صحى.





برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

لا تقلل من الدور الذى تقوم به، وأعتز بنفسك وبجهودك وبقدراتك، مع التطوير من مهاراتك لتصبح أفضل نسخة جديدة لك، ولتحقق أهدافك على أرض الواقع.

برج العذراء.. حظك اليومالإثنين 9 أكتوبر: أعد التفكير





مولود برج العذراء يتميز بعدة صفات منها أنه يعشق التفاصيل الصغيرة والدقيقة، ويحب العمل بشكل منظم ومرتب بشكل كبير، وناجح في أي مجال يقوم به.





برج العذراء في حظك اليومأكتوبر

مولود برج العذراء يتمتع بالذكاء الكبير ولديه شعبية جارفة وأجتماعى من الطراز الأول، ويتوتر من اقل شيء ويشعر بالخجل بسرعة كبيرة لأى وقف يتعرض له.





مشاهير برج العذراء

ومن مشاهير برج العذراء الفنان

خالد النبوى ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهني:

أنت لديك شخصية هادئة مما يجعلك قادر على الصمود في وجه أي خلاف بكل سهولة، دون أي توتر أو خوف، وقادر على إتمام العمل وإصدار قرارت سريعة وصحيحة بشكل حكيم.

برج العذراء حظك اليومعلى الصعيد العاطفي:

عليك أن تختار الشخص الذى تحبه ولكن ليس على حساب كرامتك، فالحب يحرص على الكرامة وليس ضدها، فالشريك الذى لا يحترم حدودك ويحتويك أعد التفكير فيه مرة أخرى.





برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحي:

أنت تشعر بالسعادة عند ممارسة التمارين الرياضة كل صباح، فحاول إلا تتكاسل عن القيام بها، لتشعر بالبهجة، مع تناول الطعام الذى يحتوى على السعرات الحرارية القليلة.





برج العذراء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

عليك أن تتقبل التغير الذى يحدث في العمل، وتعلم من الأمور المستجدة حتى تحصل على خبرات متراكمة، وأسعى للعمل للخارج مع تعلم لغة لتساعدك على ذلك.

برج الميزان.. حظك اليومالإثنين 9 أكتوبر: تعامل بدون حساسية





مولود برج الميزان يتميز بعدة صفات منها أنه يحب العيش بلا أي قيود، للشعور بالحرية الزائدة، ولديه أصحاب كثر من لباقته الكبيرة، ولا يتقبل الرأي الآخر.





برج الميزان في حظك اليومأكتوبر

مولود برج الميزان يتمتع بشخصية جذابة، ومشاعر مرهفة غير عادية ورومانسى لأقصى حد، ويقدر المبادئ التي تربى عليها ولا يخالفها مهما كانت الأسباب.

مشاهير برج الميزان

ومن مشاهير برج الميزان الفنان مصطفى قمر ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهني:

عليك أن تفكر في الأفضل لك من خلال اختيار الطريق السليم الذى يجب أن تسلكه، لتحقق التوازن بين العمل وحياتك الخاصة، وخذ قرار حاسم بلا تردد.





برج الميزان حظك اليومعلى الصعيد العاطفي:

عليك أن تتحدث مع شريك الحياة بشكل عفوى دون ترتيب حتى لا تتعرض للأحراج، وتعرف عليه بكل شخصيته وأفكاره، حتى تجد أمر مشترك بينكما لتشعر بالإنجذاب.





برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحي:

عليك أن تقوم ببعض التمارين الرياضية بشكل منتظم دون أن تتسرع في النتائج للحصول على جسم رشيق ووزن مثالى، واختيار الطعام المفيد الذى يحتوى على البروتين والخضروات الطازجة.





برج الميزان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

عليك أن تتعامل في العمل بدون حساسية، وتعرف على شخصية الأشخاص من حولك، وصدق حدسك في التعامل معهم، ولا تخبر أسرارك لأى شخص، وكون كتوم.

برج الثور.. حظك اليومالإثنين 9 أكتوبر: لا تفوت الفرص





مولود برج الثور يتميز بعدة صفات منها أنه متفوق في حياته العملية بشكل واضح، ويساعد من يحتاجه في نفس الوقت، ولديه عزيمة وإرادة على تحقيق كل ما يريده بسهولة شديدة.





برج الثور في حظك اليومأكتوبر

مولود برج الثور يتمتع بأنه له ذكاء خارق وشخصية هادئة ولديه بعد نظر، ويفكر في الأمور من حوله بكل منطق وحكمة، ومن السهل الأعتماد عليه في كل موقف.





مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور الفنانة أصالة

، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهني:

لا تفوت الفرص التى تجدها بين يديك فقد تجد أن ذلك وقتها لتنقلك إلى مكانة أخرى وحياة أخرى، ولا تلتفت إلى من يتحدث عنك بشكل سلبى فهو هدفه أن يوقع بك، فأبتعد عنه وتابع حياتك.





برج الثور حظك اليومعلى الصعيد العاطفي:

تعرف على شريك حياة جديد وأفتح قلبك له، وعش حياتك ما ينبغى، فأنت طيب القلب ولك الحق أن تعيش حياة سعيدة، مع أعطاء شريكك هدية بمناسبة عيد ميلاده.





برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحي:

مارس رياضة الجرى لتستمد منها النشاط والحيوية، وتناول وجبة الإفطار قبل الخروج من المنزل، لتشعر بالتركيز والأنتباه، مع عدم نسيان شرب الماء.





برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

تحدث بوجهة نظرك خلال الأجتماع بكل ثقة وبصوت مسموع عال، ولا تتردد فى أخبار الناس بأفكارك، ليعلم كم أنت مبدع بحق وتستحق الثناء والتقدير.

برج الجوزاء.. حظك اليوم الإثنين 9 أكتوبر: أعترف بحبك





مولود برج الجوزاء يتميز بعدة صفات منها أنه يكتسب الأصدقاء بسهولة شديدة لأنه يملك شعبة واسعة وحديث لبق، وأجتماعى بشكل كبير، يفتح له قلوب من حوله.

برج الجوزاء في حظك اليوم9 أكتوبر

مولود برج الجوزاء يتمتع بأنه قادر على تجاوز كل المخاطر ويتعامل معها بشكل كبير، ويجد لها الحلول الصحيحة، ولديه مواهب يستخدمها في الكثير من أعماله.





مشاهير برج الجوزاء

ومن مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل أحمد رمزى ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهني:

حاول أن ترشد من نفقاتك فى تلك الأيام، ولا تشترى أى شئ لا تحتاج له، وأستثمر فى بعض المدخرات التى لديك، لتجنى منها أرباح متوقعة فى المستقبل القريب.





برج الجوزاء حظك اليومعلى الصعيد العاطفي:

أبحث عن حبك حياتك بشكل جاد حتى تجده ويجعل قلبك يخفق بحبه، وتشعر معه أن هو نصفك الآخر الذى كنت تبحث عنه، ولا تتركه حتى تعترف له بحبك.





برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد الصحي:

رياضة اليوجا من الأشياء الهامة التى تجعل الشخص سعيد ويشعر بالكثير من الراحة بعيد عن ضغوط الحياة المختلفة، مع الأهتمام بالطعام الذى تتناوله لتشعر بالصحة والنشاط.

برج الجوزاء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

قابل أصدقائك كل فترة ليعرف كل صديق ما الأحداث الجديدة التى حدثت مع إستعادة الذكريات والشعور بالسعادة والطاقة الإيجابية، وتنظيم يوم للذهاب لنزهة لطيفة مع العائلة.

برج الحمل.. حظك اليومالإثنين 9 أكتوبر:لا تؤجل المهام





مولود برج الحمل يتميز بعدة صفات منها أن لديه ذكاء قوى، وسرعة بديهة ويتقبل الرأي الأخر برحابة صدر وبسهولة، ويحب التحدث مع الأصدقاء، ويحب الأجواء الخيالية.





برج الحمل في حظك اليومأكتوبر

مولود برج الحمل يتمتع بأنه المرح والذهاب لبلاد جديدة ليكتشفها، مع الشعور بالمغامرة التي يعشقها، مع إمتلاك قلب كبير، ولا يحرص على المال في كثير من الأحيان.





مشاهير برج الحمل

ومن مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهني:

ركز في عملك ولا تحبط بشكل سريع، وعليك أن تصبر لأكبر وقت واعمل بجد، وضع خطط طويلة الآجل لمشروعك حتى تكون قادرا على تقييم نفسك كل فترة، لتشعر بالراحة.





برج الحمل حظك اليومعلى الصعيد العاطفي:

عليك أن توسع من دائرة معارفك لتتعرف على شريك حياة مستقبلى جديد، مع تقديره والأهتمام به، ودعمه طوال الوقت خاصة في عمله لأن نجاحه من نجاحك.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحي:

عليك أن تقلل من السكر في الطعام مع تناول حلوى بكميات صغيرة، لأن السكر ضار على الصحة، مع ممارس التمارين الرياضية في الهواء الطلق، لتشعر بالبهجة والنشاط.





برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

عليك أن تتحدث بوجهة نظرك في العمل بكل ثقة، ليعرف الجميع أن لديك أفكار إستثنائية خارج الصندوق، مع عدم تأجيل أي مهام أنت مكلف بها لوقت آخر لتشعر بالإنجاز.

برج السرطان.. حظك اليومالإثنين 9 أكتوبر: مارس هواية تحبها





مولود برج السرطان يتميز بعدة صفات منها أنه يتأثر من أي شيء يحدث من حوله، وشديد الرومانسية وعاطفى بشكل كبير، ويعشق الأهتمام والهداية التي تأتى له.





برج السرطان في حظك اليومأكتوبر

مولود برج السرطان يتمتع بأنه يمتلك حدس قوى ويفهم ما حوله بكل سهولة بشكل فطرى، وقادر على التأقلم مع الظروف المتغيرة التي يمر بها بكل ذكاء وحكمة.





مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبى

، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهني:

تقبل النصيحة التى تأتيك من شخص عزيز، وحاول أن تمارس الهواية التى تحبها بجانب عملك لتشعر بالتميز، وأنك تحقق حتى ولو جزء صغير من الأشياء المحببة لديك.

برج السرطان حظك اليومعلى الصعيد العاطفي:

لا تغضب من شريك الحياة ولا تتركه وهو حزين، عليك أن تحتويه، وتشعره أن هام بالنسبة لك، وأجلس وأسمع كل حديثه فى الخلاف الذى يحدث بينكما بسبب عدم سماعك له من البداية.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحي:

الطعام الصحى الذى يحتوى على السعرات الحرارية هام بالنسبة لجسدك حتى تكون قادر على التقليل من الوزن الذى أكتسبته، لتعود من جديد لوزنك المثالى مرة أرخى.





برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

ضع خطة لرحلة قصيرة لقضاء وقت ممتع مع أسرتك تعويضاً عن كثرة إنشغالك فى العمل الفترة الماضية ولتسمع حكايات أبنائك وتعرف من هم أصدقائهم فى المدرسة.



