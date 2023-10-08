5 وصفات طبيعية بالفجل للعناية بالبشرة والشعر

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- Youm7) الفجل هو خضار طبيعي مفيد يحتوي على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات التي تعزز صحة البشرة والشعر. والتطبيق الموضعي للفجل يمكن أن يغذي بشرتنا وشعرنا ويساعد على معالجة مشاكل الجمال المختلفة. فهو غني بالفيتامينات A وC، والفجل يغذي البشرة ويجددها. فهو يحتوي على معادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور وما إلى ذلك.
في هذا التقرير، من موقع "بولد سكاي" الهندي، سنتعرف على خمس وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
والشعر باستخدام الفجل.
فجل
وصفة الفجل لتفتيح البشرة:
امزجي ملعقة صغيرة من عصير الفجل مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون. ضعي الخليط على الوجه واتركيه لمدة 15-20 دقيقة. اغسلي وجهك بالماء الفاتر. تساعد هذه الوصفة على تفتيح البشرة وتقليل ظهور البقع الداكنة.
ماسك الفجل للتقشير:
اخلطي ملعقتين من عصير الفجل مع ملعقة صغيرة من السكر البني. ضعي المزيج على وجهك وافركيه بلطف بحركات دائرية لمدة دقيقة. اتركيه لمدة 5 دقائق ثم اغسليه بالماء الفاتر. يعمل هذا الماسك على إزالة الخلايا الميتة وتنقية البشرة.
الفجل
شطف الشعر بماء الفجل:
امزجي كوبًا من عصير الفجل مع كوب من الماء. اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد ثم اغسليه بماء الفجل. اتركيه لبضع دقائق ثم اشطفيه بالماء النظيف. يساعد هذا الشطف على تنظيف فروة الرأس وتعزيز صحة الشعر.
ماسك الفجل للشعر الدهني:
اخلطي ملعقة كبيرة من عصير الفجل مع بياض بيضة وملعقة صغيرة من عصير الليمون. ضعي المزيج على فروة الرأس والشعر واتركيه لمدة 30 دقيقة. اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو. يساعد هذا الماسك على تنظيف فروة الرأس وموازنة إفراز الزيوت الطبيعية في الشعر.
ماسك الفجل لتقوية الشعر:
امزجي ملعقة كبيرة من عصير الفجل مع ملعقتين من زيت الزيتون. ضعي المزيج على فروة الرأس والشعر ودلكيه بلطف. اتركيه لمدة ساعة ثم اغسلي شعرك بالشامبو. يساعد هذا الماسك على تقوية بصيلات الشعر وتحسين نموه.
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