5 وصفات طبيعية بالفجل للعناية بالبشرة والشعر

MENAFN - Youm7) الفجل هو خضار طبيعي مفيد يحتوي على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات التي تعزز صحة البشرة والشعر. والتطبيق الموضعي للفجل يمكن أن يغذي بشرتنا وشعرنا ويساعد على معالجة مشاكل الجمال المختلفة. فهو غني بالفيتامينات A وC، والفجل يغذي البشرة ويجددها. فهو يحتوي على معادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور وما إلى ذلك.في هذا التقرير، من موقع "بولد سكاي" الهندي، سنتعرف على خمس وصفات طبيعية للعناية بالبشرةوالشعر باستخدام الفجل.فجل





وصفة الفجل لتفتيح البشرة: امزجي ملعقة صغيرة من عصير الفجل مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون. ضعي الخليط على الوجه واتركيه لمدة 15-20 دقيقة. اغسلي وجهك بالماء الفاتر. تساعد هذه الوصفة على تفتيح البشرة وتقليل ظهور البقع الداكنة.ماسك الفجل للتقشير: اخلطي ملعقتين من عصير الفجل مع ملعقة صغيرة من السكر البني. ضعي المزيج على وجهك وافركيه بلطف بحركات دائرية لمدة دقيقة. اتركيه لمدة 5 دقائق ثم اغسليه بالماء الفاتر. يعمل هذا الماسك على إزالة الخلايا الميتة وتنقية البشرة.





الفجل





شطف الشعر بماء الفجل: امزجي كوبًا من عصير الفجل مع كوب من الماء. اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد ثم اغسليه بماء الفجل. اتركيه لبضع دقائق ثم اشطفيه بالماء النظيف. يساعد هذا الشطف على تنظيف فروة الرأس وتعزيز صحة الشعر.ماسك الفجل للشعر الدهني: اخلطي ملعقة كبيرة من عصير الفجل مع بياض بيضة وملعقة صغيرة من عصير الليمون. ضعي المزيج على فروة الرأس والشعر واتركيه لمدة 30 دقيقة. اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو. يساعد هذا الماسك على تنظيف فروة الرأس وموازنة إفراز الزيوت الطبيعية في الشعر.ماسك الفجل لتقوية الشعر: امزجي ملعقة كبيرة من عصير الفجل مع ملعقتين من زيت الزيتون. ضعي المزيج على فروة الرأس والشعر ودلكيه بلطف. اتركيه لمدة ساعة ثم اغسلي شعرك بالشامبو. يساعد هذا الماسك على تقوية بصيلات الشعر وتحسين نموه.