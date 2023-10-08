أفكار لإطلالات أنيقة للحوامل خلال الخريف.. ما تتنازليش عن شياكتك

MENAFN - Youm7) خلال فترة الحمل تواجه المرأة الكثير من التحديات عند اختيارالملابس ، فهي تريد أن تكون أنيقة، ولكنها في الوقت نفسه لا يمكنها التنازل عن الشعور بالراحة، ولحسن الحظ هناك اهتمام كبيرة من عالم الموضة مؤخرًا بأناقة الحوامل وإطلالاتهن، وإليكِ بعض الأفكار منموقع "instyle".

طرق مختلفة لارتداء ملابس السيدة الحامل بشكل أنيق:مع الحذاء الرياضى:

يمكن أن ترتدى الحامل

الحذاء الرياضى المريح أو حذاء مسطح بدون كعب، ويمكن أن ترتدى فستان رمادى اللون مع معطف طويل بنفس اللون، لثقة عالية.



أناقة مع الحذاء الرياضى

ارتداء بليزر:

من السهل أن تبدو السيدة الحامل أكثر أناقة من خلال أن ارتداء الفستان الذى تريده بشكل راق بأن يكون منسدلا، مع ارتداء سترة أو بليزر بشكل بسيط، لعمل تمويه لمنطقة البطن مما يظهر غاية في الأناقة.



بليزر

ملابس مطابقة:

من السهل على السيدة الحامل أن ترتدى ملابس متطابقة من خلال ارتداء ملابس من الكتان أو القطن، وأن تكون به طباعة أو نمطا بشكل بسيط، مع وضع بعض الملحقات التي تعطى لمسات جمالية على المظهر، مما يعطى أناقة والراحة التي تحتاجها السيدة الحامل.



ملابس متطابقة

إضافة الحزام:

قد تظن السيدة أن ارتداء الحزام لا يمكن عند الحمل، ولكن هذا ليس صحيحا، فهو إكسسوار يعطى شكلا جماليا للملابس، ويمكن أن تختار السيدة ملابس غامقة مما يجعلها أكثر نحافة مع ارتداء حزام أعلى منطقة البطن، وارتداء سترة فوق الكتف بشكل أكثر من رائع.



ارتداء حزام

ملابس بأوراق الشجر:

يمكن للسيدة التي تحب الألوان الزاهية والمبهجة والميئة بالزرع والخضرة الطبيعية، أن تختار ملابس بها ورق الشجر الأخضر، والتي تكون بها الكثير من الألوان الترابية الطبيعية، ويمكن ارتداء حزام باللون الخضر مع اختيار حذاء بلون حيادى مع الحقيبة التي تكون حيادية اللون.

ملابس طبيعية



