أفكار لإطلالات أنيقة للحوامل خلال الخريف.. ما تتنازليش عن شياكتك

(MENAFN
- Youm7) خلال فترة الحمل تواجه المرأة الكثير من التحديات عند اختيار
الملابس ، فهي تريد أن تكون أنيقة، ولكنها في الوقت نفسه لا يمكنها التنازل عن الشعور بالراحة، ولحسن الحظ هناك اهتمام كبيرة من عالم الموضة مؤخرًا بأناقة الحوامل وإطلالاتهن، وإليكِ بعض الأفكار من
موقع "instyle".
طرق مختلفة لارتداء ملابس السيدة الحامل بشكل أنيق:
مع الحذاء الرياضى:
يمكن أن ترتدى الحامل
الحذاء الرياضى المريح أو حذاء مسطح بدون كعب، ويمكن أن ترتدى فستان رمادى اللون مع معطف طويل بنفس اللون، لثقة عالية.
أناقة مع الحذاء الرياضى
ارتداء بليزر:
من السهل أن تبدو السيدة الحامل أكثر أناقة من خلال أن ارتداء الفستان الذى تريده بشكل راق بأن يكون منسدلا، مع ارتداء سترة أو بليزر بشكل بسيط، لعمل تمويه لمنطقة البطن مما يظهر غاية في الأناقة.
بليزر
ملابس مطابقة:
من السهل على السيدة الحامل أن ترتدى ملابس متطابقة من خلال ارتداء ملابس من الكتان أو القطن، وأن تكون به طباعة أو نمطا بشكل بسيط، مع وضع بعض الملحقات التي تعطى لمسات جمالية على المظهر، مما يعطى أناقة والراحة التي تحتاجها السيدة الحامل.
ملابس متطابقة
إضافة الحزام:
قد تظن السيدة أن ارتداء الحزام لا يمكن عند الحمل، ولكن هذا ليس صحيحا، فهو إكسسوار يعطى شكلا جماليا للملابس، ويمكن أن تختار السيدة ملابس غامقة مما يجعلها أكثر نحافة مع ارتداء حزام أعلى منطقة البطن، وارتداء سترة فوق الكتف بشكل أكثر من رائع.
ارتداء حزام
ملابس بأوراق الشجر:
يمكن للسيدة التي تحب الألوان الزاهية والمبهجة والميئة بالزرع والخضرة الطبيعية، أن تختار ملابس بها ورق الشجر الأخضر، والتي تكون بها الكثير من الألوان الترابية الطبيعية، ويمكن ارتداء حزام باللون الخضر مع اختيار حذاء بلون حيادى مع الحقيبة التي تكون حيادية اللون.
ملابس طبيعية
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