5 قواعد أساسية لحماية بشرتك من حب الشباب.. خليكى منورة

(MENAFN
- Youm7) كل فتاة تريد أن تصبح بشرتها نضرة ومتألقة وصحية، وتخاف من مشاكل البشرة
التي تقلل من ثقتها بنفسها، وتوجد الكثير من المشاكل التي قد تتعرض لها الفتاة، مثل أن تمتلك بشرة دهنية، مما يجعل المسام ملتهبة أو أن يكون بها الكثير من البثور، أو وجود حب الشباب، ولمعرفة كيف تحافظ على بشرتها من حب الشباب يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "narayanahealth".
حب الشباب
نصائح لحل مشكلة حب الشباب وجعل البشرة نضرة:
غسل الوجه بالشكل الصحيح:
حتى تتجنب الفتاة بثور البشرة عليها أن تتخلص من الزيوت الكثيرة على البشرة والأوساخ التي تتكون من العرق والأتربة، ولكن يجب الانتباه، فغسل الوجه أكثر من مرتين قد يؤدى إلى تفاقم حب الشباب، ولهذا يجب عدم غسل الوجه بمنظف قاس على البشرة حتى لا تجفف البشرة، ويجب استخدام غسول وجه خال من الكحول لطيف على البشرة.
وطريقة الغسل الصحيحة هي أن تبلل الفتاة وجهها بالماء الدافئ، ثم يتم وضع المنظف بحركة دائرية لطيفة بالأصابع، ثم يتم شطف الوجه بالماء، وتركه حتى يجف.
معرفة نوع البشرة:
من السهل على أي شخص أن يصاب بمشاكل في البشرة، ولهذا يجب معرفة نوع البشرة، وأن البشرة الدهنية تتعرض لبثور في أغلب الأوقات، لأن الغدد الدهنية تنتج فائض من الدهون للبشرة، مما يحدث المشاكل، والبشرة المختلطة قد تكون بها الكثير من المشاكل أيضاً، من منطقة الجبهة والأنف والذقن، ولهذا يجب معرفة نوع البشرة ليتم التعرف على كيفية التعامل معها.
الحفاظ على ترطيب البشرة:
مرطبات البشرة تجعل البشرة رطبة ولكن يجب ألا يكون بها عطور حتى لا تزعج البشرة، مما يسبب ظهور البثور وحب الشباب، ولهذا يفضل استخدام الكريمات الخالية من الرائحة حتى لا تسد المسام بعد غسل الوجه وحتى لا تجف البشرة.
حب الشباب
تجنب فرقعة البثور:
على الفتاة ألا تضغط على الرأس البيضاء التي تعانى منها على البشرة، التي قد تكون موجودة مثلاً على الأنف، لأن فرقعتها قد تحدث نزيفا أو ندبات بشكل مستمر، وقد يحدث عدوى، وتفاقم في مشاكل حب الشباب كثيرة، مع الحرص على عدم لمس الوجه حتى لا تنقل تلك البثور عن طريق الأصابع.
التقليل من وضع المكياج:
كل فتاة تحب أن تبدو جميلة عن طريق وضع المكياج على البشرة، ولكن عنما تكون البشرة بها مشاكل فيجب الامتناع عن وضع المكياج حتى لا يسد المسام ويفضل استخدام المنتجات التي لا تسد مسام الوجه، والتي تكون خالية من أي رائحة.
نمش
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