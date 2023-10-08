5 قواعد أساسية لحماية بشرتك من حب الشباب.. خليكى منورة

MENAFN - Youm7) كل فتاة تريد أن تصبح بشرتها نضرة ومتألقة وصحية، وتخاف من مشاكل البشرةالتي تقلل من ثقتها بنفسها، وتوجد الكثير من المشاكل التي قد تتعرض لها الفتاة، مثل أن تمتلك بشرة دهنية، مما يجعل المسام ملتهبة أو أن يكون بها الكثير من البثور، أو وجود حب الشباب، ولمعرفة كيف تحافظ على بشرتها من حب الشباب يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "narayanahealth".



حب الشباب



نصائح لحل مشكلة حب الشباب وجعل البشرة نضرة:غسل الوجه بالشكل الصحيح:

حتى تتجنب الفتاة بثور البشرة عليها أن تتخلص من الزيوت الكثيرة على البشرة والأوساخ التي تتكون من العرق والأتربة، ولكن يجب الانتباه، فغسل الوجه أكثر من مرتين قد يؤدى إلى تفاقم حب الشباب، ولهذا يجب عدم غسل الوجه بمنظف قاس على البشرة حتى لا تجفف البشرة، ويجب استخدام غسول وجه خال من الكحول لطيف على البشرة.

وطريقة الغسل الصحيحة هي أن تبلل الفتاة وجهها بالماء الدافئ، ثم يتم وضع المنظف بحركة دائرية لطيفة بالأصابع، ثم يتم شطف الوجه بالماء، وتركه حتى يجف.

معرفة نوع البشرة:

من السهل على أي شخص أن يصاب بمشاكل في البشرة، ولهذا يجب معرفة نوع البشرة، وأن البشرة الدهنية تتعرض لبثور في أغلب الأوقات، لأن الغدد الدهنية تنتج فائض من الدهون للبشرة، مما يحدث المشاكل، والبشرة المختلطة قد تكون بها الكثير من المشاكل أيضاً، من منطقة الجبهة والأنف والذقن، ولهذا يجب معرفة نوع البشرة ليتم التعرف على كيفية التعامل معها.

الحفاظ على ترطيب البشرة:

مرطبات البشرة تجعل البشرة رطبة ولكن يجب ألا يكون بها عطور حتى لا تزعج البشرة، مما يسبب ظهور البثور وحب الشباب، ولهذا يفضل استخدام الكريمات الخالية من الرائحة حتى لا تسد المسام بعد غسل الوجه وحتى لا تجف البشرة.

حب الشبابتجنب فرقعة البثور:

على الفتاة ألا تضغط على الرأس البيضاء التي تعانى منها على البشرة، التي قد تكون موجودة مثلاً على الأنف، لأن فرقعتها قد تحدث نزيفا أو ندبات بشكل مستمر، وقد يحدث عدوى، وتفاقم في مشاكل حب الشباب كثيرة، مع الحرص على عدم لمس الوجه حتى لا تنقل تلك البثور عن طريق الأصابع.

التقليل من وضع المكياج:

كل فتاة تحب أن تبدو جميلة عن طريق وضع المكياج على البشرة، ولكن عنما تكون البشرة بها مشاكل فيجب الامتناع عن وضع المكياج حتى لا يسد المسام ويفضل استخدام المنتجات التي لا تسد مسام الوجه، والتي تكون خالية من أي رائحة.

نمش



