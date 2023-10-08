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الإحصاء: 51.2 ساعة أعلى متوسط لساعات العمل سجله العاملين بخدمات الغذاء

10/8/2023 11:26:32 PM
(MENAFN- Youm7) أظهر بحث وزارة العمل لعام 2022، أن أعلى متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية سجله العاملين في خدمات الغذاء والإقامة بواقع 51.2 ساعة أسبوعيا، وفى المركز الثاني جاء العاملين في الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم بعدد 50.4 ساعة أسبوعيا، وفى المقابل سجل أقل متوسط لساعات العمل الأسبوعية العاملين في نشاط التعليم بعدد 40.5 ساعة اسبوعيا.

ورصد البحث الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية والذي يصل الى أعلى مستوياته بين العاملين في القطاع الخاص "داخل المنشآت" بعدد 49.4 ساعة، ثم يليه القطاع العام والأعمال العام بعدد 45.1 ساعة، بينما ينخفض هذا المتوسط إلى 43 ساعة بالقطاع الحكومي.

وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور 46.3 ساعة مقارنة بـ 42.8 ساعة للإناث، وسجلت نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 98.2⸓، يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 91.3⸓، وسجلت أقل نسبة للعاملين بعمل دائم في القطاع الخاص "خارج المنشآت" بنسبة 30.7% .

وكان 43.4 % من العاملين بأجر مشتركين في التأمينات الاجتماعية، وبلغت النسبة في القطاع الحكومي 97⸓ من جملة العاملين بأجر في القطاع الحكومي، ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 89.6⸓، ثم العاملين بالقطاع الخاص "داخل المنشآت" بنسبة 36.4%، وفى المقابل كان العاملين بالقطاع الخاص "خارج المنشآت" هم الأقل نسبة حيث بلغت 11.1⸓ من جملة المشتركين في هذا القطاع.


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